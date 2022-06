Cote d'Ivoire: Zéro lèpre à l'horizon 2030 - Un plan d'action de plus de 9 milliards de Fcfa pour l'atteinte de cet objectif

La Côte d'Ivoire ambitionne de mettre un terme à la lèpre à l'horizon 2030. Pour y arriver, le gouvernement a concocté un plan d'action qui repose sur quatre piliers stratégiques au travers desquels près de 90 activités prioritaires qui ont été identifiées pour un coût global de près de 9,8 milliards de Fcfa.

L'information a été donnée, ce jeudi 2 juin 2022, par le Premier ministre Patrick Achi. Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour le financement du plan zéro-lèpre à l'horizon 2030.

" Le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre, de s'impliquer davantage dans la mobilisation des ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux ", dit-il. Et ce, en permettant de réunir d'ici à fin 2023 au moins 40% du coût global du programme.

Pour lui, il faut faire en sorte que d'ici la fin de l'année 2023, que l'on puisse atteindre au moins 40% du coût global de ce programme. Aussi, a-t-il rappelé qu'en 1950, la Côte d'Ivoire comptait près de 140 mille lépreux, à une période ou de surcroit, il n'existait aucun traitement efficace et où les malades étaient discriminés, abandonnés voire rejetés par la société.

" Suite à la découverte d'un traitement efficace, à une mobilisation mondiale contre la maladie et la mise en œuvre de plusieurs stratégies sanitaires de lutte contre la lèpre, notre pays a enregistré des résultats significatifs qui ont abouti en 2001, à l'atteinte du seuil d'élimination en tant que problème de santé publique, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 mille habitants ", s'est exprimé le Premier ministre.

C'est pourquoi Patrick Achi a rendu un hommage à l'ensemble des partenaires engagés dans cette lutte qui, au quotidien, apportent un soutien inestimable au gouvernement ivoirien au travers du ministère de la santé.

Pour sa part, le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la maladie universelle, Pierre Dimba a rappelé que le plan d'action repose sur quatre piliers dont le renforcement de la prévention primaire et secondaire des maladies tropicales et la lèpre, et la promotion du respect des droits humains et le genre pour les personnes affectées par les maladies tropicales.