Cote d'Ivoire: Subvention du prix du carburant - 200 milliards de FCFA injectés de janvier à mai 2022

200 milliards de francs CFA. C'est le montant décaissé entre janvier et mai 2022 par le gouvernement pour subventionner le prix du carburant, a révélé mercredi 1er juin 2022 le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, à l'issue du conseil des ministres.

Depuis, hier mercredi, en effet, les prix du litre du super et celui du pétrole lampant ont connu une hausse à la pompe. Le litre du super est désormais à 735 FCFA soit une hausse de 40 FCFA ; tandis que le pétrole est passé de 615 à 645 FCFA. Soit une majoration de 30 FCFA. Excepté le litre du gasoil qui reste inchangé à 615 FCFA.

Selon le ministre Amadou Coulibaly, la Côte d'Ivoire a adopté un mécanisme de fixation des prix qui permet de répercuter les différentes variations des cours du pétrole à l'international sur le prix à la pompe. Mais, à l'en croire, ces augmentations ne sont pas " automatiques ". A cause d'une part du coût élevé de la vie et d'autre part de la crise russo-ukrainienne.

" Cette situation a amené le gouvernement à subventionner le prix du carburant pour ne pas appliquer de façon mécanique les différentes variations du cours à l'international. Car faut-il le rappeler, le prix du pétrole fluctue régulièrement et la libéralisation avait permis de répercuter cette fluctuation sur le prix à la pompe ", a-t-il relevé.

Ainsi il a fait savoir que de janvier à mai 2022, 200 milliards FCFA ont été décaissés à titre de subvention. " En maintenant le prix actuel du litre du super à 735 F CFA, le gouvernement se voit dans l'obligation d'apporter une subvention de 80 milliards FCFA. De même, si vous vous souvenez, de la période de janvier à avril, le gouvernement avait apporté une subvention d'environ 120 milliards FCFA. Donc de janvier à mai, c'est au total 200 milliards FCFA que le gouvernement va injecter afin de maîtriser cette augmentation du coût du pétrole ", a-t-il noté.

Pour lui, tant que la crise russo-ukrainienne durera, il va falloir s'attendre à d'autres augmentations. "Mais le gouvernement est très attentif aux conditions de vie des Ivoiriens, et il mettra tout en œuvre pour que ces différentes augmentations impactent le moins possible la vie de nos citoyens ", a-t-il déclaré.

Plusieurs sujets débattus

En plus de la question de la lutte contre la vie chère plusieurs sujets étaient à l'ordre de cet autre conseil des ministres qui a été présidé par Alassane Ouattara, président de la République. Il s'agit selon le porte-parole du gouvernement, de six mesures générales, dont deux projets de loi et quatre projets de décrets, sept communications.

Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le conseil a adopté un projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité qui permet de regrouper l'ensemble des textes qui existaient en matière d'hygiène et de salubrité, notamment dans les domaines de l'environnement, de la construction de l'assainissement, de l'urbanisme, de la santé et du domaine public, selon le porte-parole du gouvernement, ces textes sont regroupés en un dispositif légal unique, complété et amélioré, en vue de soutenir toutes les réformes institutionnelles engagées et à venir, dans les secteurs de l'hygiène et de la salubrité.

Il a ajouté que ce dispositif unique adopte une approche globale qui intègre à la fois les règles générales et particulières relatives à l'hygiène et à la salubrité, tout en définissant également le cadre institutionnel dédié et prévoit des sanctions tant pénales qu'administratives, de façon à assurer une gestion efficiente des problématiques préoccupantes liées au cadre de vie et à l'environnement des populations. Le conseil a adopté au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de l'Economie et des Finances; une ordonnance portant modification de l'article 94 de l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ainsi que son projet de loi de ratification.

Elle confie, confie, conformément aux standards internationaux, la mission de recouvrement et de gestion des avoirs illicites gelés, saisis ou confisqués, anciennement à la charge de l'Agence Judiciaire de l'Etat, à un organe uniquement dédié à cette mission. Au titre des communications, Amadou Coulibaly a fait observer que le conseil a entendu une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire aux Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), tenues du 23 au 27 mai 2022, à Accra.

Une délégation de haut niveau, conduite par le Vice-Président de la République, a représenté notre pays à ces différentes rencontres tenues sous le thème : " Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ", a-t-il ajouté.