Cote d'Ivoire: Fonction Publique - Anne Ouloto exhorte les directeurs régionaux à être la "vitrine" de l'Administration centrale dans leurs localités

" (... ) Pas de compromission et de corruption. Vous devez vous départir et vous détourner de la concussion". C'est le message qu'a lancé la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, à l'endroit des directeurs régionaux, lundi 30 mai dernier à Cocody.

Et ce, lors de la réunion bilan de mise en œuvre de la politique de repositionnement des services extérieurs du ministère. C'était une occasion pour Anne Ouloto de leur indiquer les valeurs qui doivent désormais guider leurs actions dans les régions. " Vous devez être la vitrine de l'Administration centrale de la Fonction publique dans les régions.

Et de vous devez avoir en permanence à l'esprit que votre raison d'être doit se construire sur la satisfaction de l'usager-client " leur a-t-elle rappelé. Elle les a félicités pour le travail abattu en une année d'exercice. La première responsable de l' Administration publique ivoirienne a annoncé l'instauration de cinq (05) prix pour motiver les directeurs régionaux dans leurs bonnes pratiques.

Avant de les exhorter à s'engager désormais en région dans l'accomplissement du service public. Cette exhortation résulte du bilan de leur gestion depuis son arrivée à la tête du ministère de la Fonction Publique. En tout cas depuis les réformes engagées par la ministre de la Fonction publique, ces directeurs régionaux ne "chôment pas" . Les dossiers à gérer ont connu un accroissement.

Selon la Directrice de la Coordination et du Suivi des services extérieurs, Mme Kouamé Kété Edith Blanche, d'avril 2021 au premier trimestre 2022, l'on note un accroissement des charges et de la masse de travail dans ces entités déconcentrées de la Fonction publique. A l'en croire, 1200 requêtes des usagers, fonctionnaires et agents de l'Etat ont été enregistrées, 817 ont été satisfaites et 383 sont en cours de traitement.