Cote d'Ivoire: BAD - Un atelier de réflexion sur l'exécution du portefeuille des projets du pays se tient à Abidjan

Un atelier sur l'amélioration de la performance des opérations financées par la Banque africaine de Développement (BAD) se tient depuis le mardi 31 mai à Abidjan.

Cet atelier de renforcement des capacités institutionnelles et cliniques fiduciaires (RICF) vise à analyser et apporter des réponses pratiques aux difficultés rencontrées dans l'exécution du portefeuille de la Côte d'Ivoire, questions liées aux acquisitions, à la gestion financière, au suivi-évaluation et à la prise en compte des questions du genre.

En effet, souligne le chef de cabinet du ministère du Plan et du Développement, Ouattara Henri, certains projets rencontrent plusieurs difficultés tant au niveau des acquisitions que de la gestion financière. " Ces différentes initiatives démontrent bien la volonté du bailleur à aider les Unités de Gestion des Projets à améliorer leur performance ", a-t-il indiqué.

Se félicitant de cette rencontre, Ouattara Henri a ajouté que cet atelier vient compléter une série de formations qui a débuté par le renforcement des capacités des Unités de Gestion des Projets sur la mise en œuvre et le suivi des instruments de sauvegardes environnementale et sociale ; et la formation sur les procédures de décaissements de la Banque.

Pour sa part, le directeur général adjoint par intérim pour l'Afrique de l'Ouest, Bruno Boedts a fait savoir que le portefeuille en cours de la Banque en Côte d'Ivoire, à la date du 28 mars 2022, comprend 45 opérations totalisant des engagements de 1967,0 millions d'Unités de comptes (MUC) dont 26 projets nationaux ; 7 opérations régionales et 12 opérations du secteur privé. Ces opérations sont orientées vers les secteurs clé de l'économie à savoir: l'énergie, le transport, l'agriculture, le social et la gouvernance.

Notons que cet atelier à l'attention des cellules d'exécution et des structures de l'administration publique impliquées dans la mise en œuvre des projets cofinancés par la BAD en Côte d'Ivoire est à une des recommandations fortes de la revue à mi-parcours du Document de Stratégie Pays (DSP) de janvier 2021 et des revues trimestrielles du portefeuille à savoir le renforcement des capacités des Unités de Gestion des Projets.