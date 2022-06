Afrique de l'Est: Forum des AS - " Nouvel Elan en sit-in devant l'ambassade du Rwanda, Envol dans la rue "

Les journaux parus ce jeudi dans la capitale congolaise s'intéressent aux actions de terrain que mènent les forces politiques et sociales de la RDC pour dénoncer l'agression rwandaise. Forum des AS ouvre le bal et titre en sa manchette : " Nouvel Elan en sit-in devant l'ambassade du Rwanda, Envol dans la rue ". Dans cet article, ce journal annonce la marche que projette le parti politique Envol dans les rues de Kinshasa pour fustiger l'agression du M23, soutenu par le Rwanda.

Ce quotidien explique que la marche de l'Envol, parti de Delly Sessanga, entend apporter son soutien aux FARDC dans la défense de l'intégrité du territoire national. Forum des AS qui cite les autorités de ce parti indique que l'Hotel de ville de Kinshasa en a déjà pris acte. Le porte-parole de l'Envol, Me Rodrigue Ramazani Bekola, poursuit ce tabloïd, a dévoilé les points de départ et d'arrivée de cette activité pour les 4 districts de la capitale, tout en invitant la population à y prendre part en masse. Ainsi pour Lukunga, souligne-t-il cette marche partira de deux endroits bien connus, Sakombi et Saint Luc, pour finir à la place Quado, non loin du rond-point Kintambo Magasin.

La place Victoire, note Forum des AS, constituera le point de chute pour la Funa, avec trois points de départ, à savoir : le marché Selembao, la place Moulaert, et le rond-point Ezo. Les habitants du Mont-Amba, eux, partiront de trois places : la station Kianza, la place Echangeur et le marché de Matete, et feront jonction sur Bypass, à l'entrée " Sous-région ", pour chuter à la place Super Lemba, ajoute Forum des AS.

Pendant que les forces politiques et sociales font monter la pression, revèle La Tempête des tropiques, le Conseil de sécurité de l'ONU durcit le ton et recommande à tous les parties d'adhérer au processus de paix de Nairobi, patronné par Uhuru Kenyata du Kenya et Félix Tshisekedi de la RDC. Cet appel, relate ce journal, est contenu dans le message de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands-Lacs, Xia Huang. La Tempête des tropiques soutient que le même message a été relayé par tous les participants à cette réunion de New-York consacrée exclusivement à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Lors de cette rencontre, souligne Ce tabloï, les représentants des USA, Russie, France, Chine, Royaume Uni, Irlande, Inde, Brésil, Émirats Arabes Unis, Norvège, Albanie, Kenya, Mexique ont chacun condamné en des termes clairs la dégradation de la situation sécuritaire créée par les attaques d'agressions du Rwanda couvertes sous le label du M23.

La Prospérité revient sur la position de la MONUSCO face à crise qui couve dans la partie orientale de la RDC. Dans la conférence hebdomadaire de l'Onu, ce mercredi, la cheffe de la MONSCO, Bintou Keita, cité par La Prospéruité, a lancé un appel clair à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue, expliquant que les violences ayant secoué les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo ne profitent à personne. Pour la patronne de la mission onusienne en RDC, poursuit ce quotien, les attaques, les tensions, la désinformation ne font qu'ajouter de l'instabilité à l'instabilité, du désordre au désordre et de la souffrance à la souffrance de la population. Concrètement, précise ce journal, Bintou Keita propose, d'abord, une réponse militaire ferme à toute provocation ou attaque.

Elle a aussi assuré l'accompagnement de la MONUSCO aux FARDC pour la restauration de la paix et la protection des civils, en RDC. Par rapport au mécanisme Conjoint de Vérification Elargi chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs, la cheffe de la MONUSCO préconise la transparence entre les parties, a noté La Prospérité.

Abordant dans le même ordre d'idée, Le Journal rappelle l'idée de Bintou Keita d'appuyer le lancement de l'opérationnalisation du Programme DDRCS province par province en vue d'éviter la réémergence du M23. Elle est d'avis que les parties engagées au processus de paix devront aller au bout des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration des anciens combattants, sur une base communautaire pour empêcher les groupes armés de se reconstituer et de redevenir une menace pour la population civile, a estimé Bintou Keita sur les colonnes de ce tabloïd. Elle a en outre exhorté les Congolais à rester unis et à ne pas céder aux discours incendiaires, conclut Le Journal.

Cette revue de presse se cloture avec le journal Africa News qui rappelle l'échange entre Félix Tshisekedi, président congolais et Joao Lorenco, président en exercice de la CIRGL, en vue de trouver un règlement pacifique au différend entre Kinshasa et Kigali, accusé de soutenir les rebelles du M23.

Le président angolais, note cet hebdomadaire, prévoit également un entretien avec le président rwandais Kagame. Africa News rappelle dans ses colonnes que cet effort de médiation africaine fait suite aux entretiens téléphoniques menés séparément par le président sénégalais Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine -UA-, avec respectivement, le président Tshisekedi, le dimanche 29 mai et avec le président Kagame, le lundi 30 du même mois.