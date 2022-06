Afrique: Elim. CAN 2023 - La Côte d'Ivoire accueille la Zambie dans son nouveau Stade de Yamoussoukro

Ce vendredi 3 mai 2022 à partir de 19H, les Eléphants de Côte d'Ivoire seront opposés aux Chipolopolos de la Zambie. Un match qui se jouera dans le tout nouveau Stade de Yamoussoukro.

Les éliminatoires de la CAN 2023 ont débuté depuis le 1er juin 2022. Et le pays organisateur la Côte d'Ivoire, entre en lice ce vendredi, face à la Zambie. Une rencontre qui se tiendra à Yamoussoukro, dans le nouveau stade.

En effet logés dans le groupe H avec le Lesotho et les Comores, Ivoiriens et Zambiens vont se donner rendez-vous au Stade de Yamoussoukro, l'un des stades de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'une capacité de 20.000 places, il sera donc inauguré en ce vendredi 3 mai 2022. Les deux équipes, conscientes de l'enjeu, auront à cœur de satisfaire les supporters.

La Côte d'Ivoire, bien qu'étant déjà qualifiée d'office en tant que pays organisateur, aura la pression de recevoir à domicile. Quant aux Zambiens, qui ont manqué la précédente CAN Cameroun, n'auront sans doute pas envie de manquer cette fête du football africain deux fois de suite. Les murs du Stade de Yamoussoukro vont trembler ce soir !

Le Stade de Yamoussoukro

Débutés le 19 octobre 2018, les travaux du Stade de Yamoussoukro ont pris fin le 11 juin 2021. Il l'aura couté 50 millions euros. Il a une capacité de 20.000 places assises et est l'un des stades qui accueillera les matches de la CAN 2023. La charpente métallique du stade a été réalisée par BAUDIN CHATEAUNEUF. Sa pelouse hybride est largement appréciée par les observateurs et surtout par les joueurs.

Sébastien Haller : "la pelouse est très très bonne"

"Honnêtement la pelouse est très très bonne. Aujourd'hui je pense qu'on a pris du plaisir à s'entrainer sur cette pelouse. Et on a hâte de pouvoir jouer demain sur cette pelouse et dans ce stade. On a vu quelques fans qui étaient là devant le stade, donc ça fait plaisir, ça montre l'engouement qui est derrière ce match. Et on espère que tout le monde donnera en groupe pour nous soutenir et mettre une belle ambiance dans ce beau stade. On est là pour gagner, parce qu'on a un objectif de bien se préparer avant la CAN qu'on va accueillir, donc forcément tout le monde est là pour faire les efforts (... )"