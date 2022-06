Afrique: " Si je peux marquer à chaque fois que je joue au Stade Abdoulaye-Wade, je prends ! ", Boulaye Dia, attaquant des Lions

interview

L'attaquant des Lions Boulaye Dia, auteur du tout premier but en match officiel au Stade Abdoulaye-Wade, était présent en point de presse ce jeudi, à deux jours avant d'affronter le Bénin en qualifications pour la CAN 2023.

Sur la préparation du match

On a fait une bonne semaine de préparation. on a doublé les entraînements pour être prêts parce qu'on avait une petite semaine où personne n'avait fait des exercices. On a fait des séances vidéos avec le coach, on a revu notre [dernier] match avec le principe de voir ce qu'on a bien fait ou pas. On est prêt pour samedi.

Sur la reconquête du titre continental

Il faut être concentrés. On sait ce que nous avons à faire, il faut gagner parce qu'il faut se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. On s'est qu'il nous reste deux matchs très importants avant de partir en vacances. Tout le monde à un niveau de concentration élevé. Il n'y pas de soucis.

Sur le Bénin

Sans doute (qu'ils viendront pour battre le Sénégal). A l'heure actuelle, chaque équipe qui nous affronte aura à cœur de nous battre, de faire tomber le Sénégal. On connaît notre statut, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On a un groupe de qualité et une bonne équipe. On est là pour gagner et on va le faire Insh'Allah !

Sur le fait de jouer les deux premiers matchs à domicile ?

C'est comme une chance, on connaît l'importance du public. Il va être important dans les moments difficiles. On a vu ça contre l'Egypte. Jouer deux fois de suite à la maison est du bonus pour nous.

Sur la demi-finale de Ligue des Champions contre Sadio Mané

Au début de saison, personne n'aurait cru si je disais que 'j'allais faire une demi-finale de Ligue des Champions'. Sadio Mané ? On a parlé avant et après le match, on s'est charrie un peu. C'est de bonne guerre. Ils nous ont gagné mais c'est une bonne expérience.

Sur la concurrence

Il y en a toujours à chaque poste dans chaque sélection. C'est ce qui va faire notre force. On profite pour l'équipe.

Marquer encore au Stade Abdoulaye Wade ?

Si je peux marquer à chaque fois que je joue au Stade Abdoulaye Wade, je prends. C'est mon objectif (de marquer encore dans ce stade) et à chaque sélection. Je vais tout faire samedi pour marquer à nouveau.