Congo-Kinshasa: La MONUSCO soutient la campagne "Carton rouge" contre les discriminations et violences à l'égard des femmes et des filles

communiqué de presse

Le gouvernement de la RDC, à travers son ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a lancé mardi 31 mai 2022 à Kinshasa une campagne dénommée " Carton Rouge " en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfant.

Cette campagne, prévue du 20 juin au 20 août 2022, bénéficiera du soutien logistique de plusieurs partenaires dont la MONUSCO et quelques agences du système des Nations Unies.

A l'hôtel du Fleuve Congo où s'est déroulée la cérémonie de présentation de cette campagne, plusieurs officiels du gouvernement, de la MONUSCO et autant d'invités ont brandi un carton rouge en main, symbole qui les engage à lutter contre les discriminations et les violences à l'égard des femmes et des filles en République démocratique du Congo.

Selon le Docteur Roms Ngwapitshi, conseiller du ministre de la Jeunesse, la campagne commencera par une sensibilisation de masse sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. " Dix millions de personnes doivent être sensibilisées à travers Twitter, Facebook, les médias en ligne, la radio et télévision ", a-t-il expliqué.

La deuxième partie de la campagne concernera l'insertion socio-professionnelle des femmes et filles en situation de vulnérabilité, réparties dans opnze provinces, à savoir Kinshasa, Kongo-Central, Kwilu, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Ituri, Tanganyika, Lualaba et Haut-Katanga.

Trois mille (3000) femmes bénéficieront d'une formation en coupe et couture sur une durée de douze mois dans les provinces ciblées. Six cents autres profiteront d'une formation dans la filière agricole et recevront par la suite des intrants et kits agricoles pour leur autonomisation.

Représentant la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, à cette activité, Bruno Lemarquis, coordonnateur résidant et humanitaire, a rappelé l'engagement de la Mission et des agences de l'ONU contre les violences faites aux femmes et aux filles.

" Je félicite Djibril Diallo, président et directeur général du Réseau de Renaissance Africaine et de la diaspora (ARDN), partenaire initiateur de la campagne 'Carton rouge' à toutes les formes de discrimination et de violences à l'égard des femmes et des filles ", a-t-il déclaré.

La MONUSCO encourage en outre l'initiative " Carton rouge " car elle renforcera l'image de la RDC au niveau national et international, par le fait de travailler pour et avec les jeunes comme acteurs du changement sur la question des discriminations et violences à l'égard des femmes et filles. Dans la phase de mise en œuvre de tous les projets liés à cette campagne, la MONUSCO apportera son appui aux cotés des institutions nationales.

De son côté, Isaac Okani, responsable d'une organisation de la jeunesse dénommée " MOLOBI RDC " présent à la cérémonie, a encouragé " tous les jeunes garçons comme filles à se lancer dans cette campagne de Carton rouge pour la valorisation des femmes et des filles en les protégeant contre les discriminations et les violences ".

Il faut noter que la MONUSCO, ONU-Femme, le PNUD, l'UNFPA sont aux cotés du gouvernement congolais en tant que partenaires financiers de cette campagne. La présentation a également connu la participation de la conseillère du chef de l'Etat en charge de la jeunesse.