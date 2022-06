Maroc: Les bienfaits de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques ont été prouvés scientifiquement (Pr. Rabii)

Casablanca — Les bienfaits de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques ont été prouvés scientifiquement, a affirmé le président de l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis (AMCUC), Redouane Rabii.

"Les bienfaits de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques ont été prouvés scientifiquement. En effet, plusieurs études réalisées dans nombre de pays ont montré que le cannabis médical peut être utilisé pour traiter efficacement certaines maladies mais sans effets secondaires", a indiqué Pr. Rabii dans un entretien à la MAP.

Il a cité notamment le Parkinson, l'épilepsie, outre les patients atteints de cancer qui ont des douleurs qu'on ne peut pas traiter avec de la morphinique et si on augmente la dose, on risque des effets secondaires.

"Il y a des études bien documentées qui le démontrent", a relevé Pr. Rabii, notant qu'il ressort d'une étude réalisée en Allemagne auprès de 5.000 personnes âgées dans une maison de repos, que grâce au cannabis thérapeutique, on a pu se passer de 50 % des médicaments pour le Parkinson, 60 % pour la douleur et 27 % pour l'insomnie sans effets secondaires.

"D'où l'intérêt de cette plante pour le traitement de certaines pathologies sans effets secondaires", a-t-il ajouté.

Dans ce sens, Pr. Rabii a fait état de perspectives prometteuses pour l'usage du cannabis thérapeutique au Maroc, sachant que les médecins veillent toujours à prescrire à leurs patients les médicaments ayant le moins d'effets secondaires et privilégient les médicaments les moins nocifs.

Il a par ailleurs fait observer que l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques peut constituer une aubaine pour le Maroc en générant d'importants revenus et des retombées économiques considérables.

Selon lui, le développement du cannabis médical peut avoir un impact très positif pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour les agriculteurs qui vont fournir la matière première et tous ceux qui font partie de la chaîne de valeur (culture, transport, étiquetage, emballages, extraction..).

Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, de créer des emplois, de la richesse et de booster plusieurs secteurs parallèles, à même de renforcer la croissance de l'économie marocaine et de créer toute une dynamique autour de cette chaine de production.

Pr Rabii a en outre relevé que le marché mondial du cannabis médical connaît une forte croissance, et devrait atteindre, selon les estimations, des milliards de dollars en 2028.

De par ses nombreux atouts, sa situation géographique et sa proximité avec l'Europe, le Maroc pourra devenir un important pays exportateur, ce qui constituera un gain économique indéniable pour le Maroc, a-t-il noté.

Concernant les efforts à déployer pour tirer parti pleinement du potentiel de développement du cannabis thérapeutique au Maroc et profiter des opportunités qu'offre cette filière, Pr. Rabii a souligné qu'après l'aspect législatif, il est temps de passer à l'aspect pratique.

Il s'agit, a-t-il expliqué, a de mettre en place une "bible" qu'il faut suivre dans le contexte médical, aussi bien par l'industrie pharmaceutique, le ministère de la Santé, les médecins, les infirmiers, les hôpitaux, les cliniques...

"Toute cette niche autour du cannabis médical doit parler le même langage, suivre les mêmes réglementations. Ainsi, nous allons travailler dans la clarté et dans la sérénité et nous pourrons engranger beaucoup de bénéfices", a-t-il fait valoir.

Dans ce contexte, Pr. Rabii a indiqué que l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis va organiser un congrès le 26 juin à l'Université Mohammed VI des sciences de la santé autour du cannabis médical depuis le génotypage jusqu'au niveau de la pratique.

Ce congrès va permettre, selon lui, de sortir avec des recommandations, avec une charte que "nous pourrons extrapoler pour faciliter l'utilisation du cannabis thérapeutique de façon claire, précise et sûre".

Afin de réussir le programme d'usage du cannabis à des fins thérapeutiques, a-t-il ajouté, "nous avons également développé avec l'Université Mohammed VI des sciences de la santé une formation diplômante universitaire dédiée à la formation du corps médical pour accompagner l'usage du cannabis médical au Maroc".

Pour Pr. Rabii, avant de commencer la production et se lancer dans un programme bien tissé aux retombées positives à tous les niveaux, il faut d'abord préparer le terrain et améliorer les connaissances sur le cannabis médical et ses différents aspects.