Sénégal: Dak'Art 2022 - Des artistes cubains tissent le lien entre La Havane et Dakar à travers les arts visuels

Dakar — Le Franco-espagnol David Castañer et la Canadienne Lou Mo présentent une série d'oeuvres de styles variés et de différentes générations d'artistes cubains visant à relier La Havane (Cuba), une capitale intellectuelle importante du tiers monde et Dakar.

Les commissaires David Castañer et la Canadienne Lou Mo, invités du Dakar'Art, exposent à l'Institut fondamental d'Afrique noir (IFAN) Cheikh Anta Diop, a constaté l'APS.

Intitulé "La Havane forge des suds", cette exposition visitée, vendredi, est composée d'une fresque murale, de gravures montrant les richesses de l'île de Cuba, des photos-portraits sur l'émigration, la pratique religieuse et d'une installation signée par des artistes cubains et d'autres ayant eu un passage à Cuba.

L'installation "Leçon de démocratie" du Cubain Roberto Diago, faite de paille d'arachides achetées à la Médina et de tables bancs empruntées à l'école Kléber questionne, au-delà de l'aspect éducatif, la démocratie, selon l'une des commissaires, la canadienne Lou Mo basée à Taipei.

Elle souligne aussi que le travail du peintre graveur Ibrahim Miranda, avec ses gravures des produits locaux comme le café de Cuba et le port de l'ile de la Havane, fait écho à la capitale sénégalaise par sa situation portuaire présentée avec Dakar comme les deux ports transatlantiques.

L'artiste Ibrahim Miranda propose une réflexion sur la crise des réfugiés dans le monde contemporain et particulièrement sur la situation des enfants à travers des photos prises dans différents lieux dans le monde.

D'autres artistes maliens, angolais ou chinois ayant séjourné à la Havane, comme le peintre malien Abdoulaye Konaté qui y a appris l'art durant sept ans vers les années 1970, font partie de cette exposition qui se veut "une connexion sud-sud".

"+La Havane forge des suds+ est une exposition conçue comme un lieu où se rencontrent, pour dialoguer, des créateurs différents par leurs âges, leurs origines et leur pratique artistique et politique", explique la commissaire canadienne.

Lou Mo estime que les artistes cubains réunis à la 14e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (du 19 mai au 21 juin) font "le pari d'une demarche artistique mesurée qui au lieu de prétendre à l'universalité part de contidions historiques et géographiques assumées pour critiquer les structures racistes des sociétés postcoloniales et dire l'espoir d'un monde plus égalaire".

"Les oeuvres de ces artistes éffacent les frontiers entre ce qui est Africain, Américain, Européen et Asiatique entre la haute culture et la culture populaire", proclame un texte affiché à l'entrée de la salle d'exposition à l'IFAN.