Sénégal: La vaccination contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine au menu d'un atelier régional

Dakar — Les campagnes de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) était au menu d'un atelier régional qui a pris fin, vendredi, à Dakar.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Projet régional d'appui au Sahel- phase 2 qui couvre des zones pastorales et agropastorales des six pays du sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).

L'atelier "avait pour objectif d'accompagner les six pays pour mettre à jour leurs Plans nationaux stratégiques (PNS) qui leur permettraient d'avoir une vision d'ensemble, d'optimiser les actions , les ressources", a expliqué Docteur Mamadou Ousseynou Sakho, Coordonnateur national du Projet régional d'Appui au Sahel (PRAPS 2-Sénégal) du ministère de l'Elevage et de la Santé animale.

Il s'agit également de renforcer les compétences des services vétérinaires nationaux en cohérence avec les stratégies nationales, régionales et internationales pour l'éradication de la PPR et le contrôle de la PPCB, a t-il ajouté.

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la sous composante "Appuis Techniques ciblés" du PRAPS-2, a précisé le coordonnateur lors de la cérémonie de clôture.

Le Coordonnateur du PRAPS 2 a exhorté les experts à "consolider les acquis à travers notamment la mise en œuvre rigoureuse des recommandations des missions d'appuis techniques ciblés et surtout d'adopter les bonnes pratiques permettant de limiter les pertes économiques liées aux mortalités engendrées par la PPR et PPCB, deux maladies majeures dans les pays couverts par le PRAPS".

est financé par la Banque mondiale pour un montant de 375 millions de dollars.

Ces six pays, a précisé, Docteur Mamadou Ousseynou Sakho, ont signé un accord subsidiaire avec le Comité inter Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILLS) qui en assure la Coordination régionale.

L'atelier organisé par l'Unité régionale de Coordination du PRAPS 2 a enregistré la participation des experts en santé animale des six pays, du représentant du Centre régional de Santé animale (CEDEAO) et du Centre de Coopération internationale en Recherche agronomique pour le Développement (CIRAD).