Afrique: Les PME africaines et le marché international au menu des "Vendredis de Sup De Co"

Dakar — La stratégie à adopter par les PME africaines pour conquérir le marché international était au menu de la série de conférences, les "Vendredis de Sup De Co".

La problématique a été abordée à travers le thème "Défis des PME africaines exportatrices : quelles stratégies adopter pour conquérir les marchés internationaux ?".

L'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) compte multiplier les exportations par 10 à travers sa stratégie 2021-2025, a indiqué son directeur de l'environnement export et de la facilitation, Serigne Alioune Diop.

"Nous sommes partis d'un état des lieux pour comprendre un peu l'environnement des exportations et les contraintes qui limiteraient l'expansion du commerce au niveau de la sous-région et des marchés internationaux pour mettre en place une stratégie 2021-2025 avec l'objectif de multiplier par 10 les exportations d'ici cette période", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette stratégie se déroule autour de quatre axes majeurs notamment le renforcement de l'offre et des capacités productives, le renforcement des acteurs en termes de formation, le meilleur positionnement des produits à travers les foires, salons et manifestations.

Elle est aussi axée sur le travail de l'amélioration de politique d'exportation.

"Aujourd'hui, le défi des PME exportatrices concerne la problématique de la formation et de l'information. Et au sein de la stratégie du développement des exportations, nous avions décidé de beaucoup travailler sur la formation et la préparation des entreprises à l'exportation", a-t-il expliqué.

Le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Idrissa Diabira, a insité sur le renforcement des capacités de ces PME.

"Etre orienté sur l'exportation internationale, c'est faire en sorte d'identifier nos entreprises et de les capaciter suffisamment pour pouvoir se développer et devenir des futurs champions", a t-il dit.

Les actvités que l'ADPME mène de concert avec l'ASEPEX, consistent à faire de sorte que "les entreprises ayant le potentiel export soient accompagnées avec des fonds à partager, des coûts partagés et la prise en charge d'une partie des besoins qu'elles ont pour s'installer dans d'autres pays".

"La démarche que prend le Sénégal fera de lui ce que les Émirats Arabes Unis ont réussi au niveau du Moyen-Orient, à savoir être le point central des échanges entre les continents", a-t-il fait valoir.

Il s'est par ailleurs félicité de voir "le made in Senegal se construire de plus en plus notamment dans le domaine de l'horticulture (...)".

"Les ingrédients sont là, l'enjeu c'est de faire en sorte que l'accompagnement soit plus important (...)"', a-t-il ajouté.

Pour le Directeur de la school of Management et de la recherche de SupdeCo, Dr Maouhamadou Falilou Bane, "le Sénégal a une position géographique extraordinaire".

"Toutes les compagnies maritimes et aériennes descendent ici, mais il y a des paradoxes parce que nos PME ne sont pas compétitives sur le plan international", a t-il déploré.

Il a souligné l'importance d'accompagner ces PME dans la conquête du marché international.