Cote d'Ivoire: Gagnoa - Gospel For Africa vole au secours des jeunes filles mères

" Nous servons ceux qui sont dans le besoin. Notre but n'est pas d'encourager les jeunes filles mères à prospérer dans leur état actuel.

Mais nous leur donnons la chance de se relancer dans la vie active avec l'aide de Dieu. Parce que ces filles ont abandonné les études à cause de cette situation ". Ces propos sont de Jones Joëlle, cofondatrice de la mission chrétienne Gospel For Africa. Elle les a tenus le 1er juin dernier lors d'une cérémonie de remise de don à 28 jeunes filles mères de Gagnoa qui ont dû abandonner les études à cause de cette situation.

La manifestation qui s'inscrit dans la droite ligne des activités de la mission, s'est déroulée à la mairie de Gagnoa en présence de Dirabou Rolland Richard, le directeur régional de la famille, de la femme et de l'enfant du Goh, et de Soumahoro Moussa, le sous-préfet de la localité. La co-fondatrice de la mission Gospel For Africa a expliqué que sa structure s'est donné pour mission d'évangéliser l'Afrique. " Elle enseigne la parole de Dieu, prêche le salut et fait des disciples.

Cette mission est installée en Côte d'ivoire depuis plusieurs années et œuvre dans le social ", a-t-elle signifié. Ce geste de haute portée sociale a été salué par le directeur régional. "Nous remercions les fondateurs de cette structure pour toutes les initiatives en faveur des jeunes filles pour la défense de leurs droits. (... )

Par le biais de Gospel For Africa, Dieu soutient ces jeunes fille "s. La mission chrétienne Gospel For Africa a soutenu récemment des veuves des villages d' Afridougou et Dahopa à travers des kits alimentaires et des non-vivres.