Cote d'Ivoire: Décentralisation - Le Général Vagondo Diomandé souligne le rôle prépondérant des présidents de région et des maires

Une rencontre importante pour booster le développement de proximité.

Hier, la grande famille de la décentralisation en Côte d'Ivoire avec à sa tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé s'est réunie pour passer en revue les attentes fortes du gouvernement en matière de décentralisation.

Les participants ont également apprécié le degré de pertinence et d'adéquation des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales ; évoqué les questions liées à la bonne gouvernance, relevé les principales difficultés rencontrées et appréhendé l'important rôle que doit jouer l'élu local dans le maintien et la consolidation d'un climat de paix, de réconciliation et de cohésion sociale.

Ainsi, le ministre de tutelle, après avoir décliné la vision du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, sur la décentralisation en Côte d'Ivoire, a exhorté les élus locaux à une implication effective dans la mise en musique au plan local du programme de société du premier citoyen ivoirien "La Côte d'Ivoire solidaire" "En tant qu'acteurs de proximité et de développement local, vous avez un rôle prépondérant à jouer dans la mise œuvre du programme social du gouvernement dénommé " La Côte d'Ivoire solidaire " en déclinant les principaux axes dans vos programmes de développement.

Concrètement et en lien avec la vision du chef de l'Etat, il s'agit pour vous de travailler sans relâche à la consolidation des acquis sécuritaires, au renforcement de la cohésion sociale pour que les Ivoiriens et les non Ivoiriens vivant sur les territoires de vos collectivités se sentent libres et en paix ", a-t-il affirmé. Tout en exhortant les uns et les autres à initier des activités à même de contribuer de manière significative à la création de richesse et d'emplois pour permettre aux jeunes et aux femmes de sortir de la précarité au niveau local.

Cela passe, à l'en croire, par la bonne gouvernance dans le respect des textes des collectivités territoriales. C'est pourquoi, il a rassuré les élus locaux sur la disponibilité de la tutelle à trouver des solutions idoines à toutes leurs préoccupations.

Notamment le statut de l'élu local, le transfert des compétences aux collectivités, le financement de la décentralisation, la gestion des ordures, la fonction publique territoriale ; le renforcement des compétences techniques des élus et des fonctionnaires des collectivités... évoquées par le président des l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI), Danho Paulin et la représentante du président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire (ARDCI), Anne Ouloto dans leurs interventions. "Je vous invite à fédérer toutes vos énergies autour des instruments de développement local que sont les collectivités territoriales pour le bien-être des populations.

Je reste donc ouvert à toutes vos propositions que vous voudriez bien soumettre à la DGDDL pour qu'ensemble, vous élaboriez une feuille de route exhaustive assortie d'un chronogramme pour approfondir les problématiques ici évoquées en vue d'une décentralisation réussie ", a-t-il souligné. Et, aux faitières d'exprimer leur détermination et leur engagement à s'inscrire dans la vision du chef de l'Etat pour une décentralisation forte et dynamique en Côte d'Ivoire.

Ainsi, un cadre permanent de concertation entre l'UVICOCI, l'ARDCI et la DGDDL a été créé afin de fédérer les idées et les ressources pour le bonheur de la décentralisation.