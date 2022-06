Gabon: "Que devient l'école de la République gabonaise ?" s'interroge Geoffroy Foumboula

Que devient l'école de la République gabonaise ? C'est la question que pose Geoffroy Foumboula Libeka Makosso, ce jeune leader gabonais. Une question à laquelle, il tente de donner une réponse dans un libre propos.

J'ai fais ma sixième dans un établissement public, partageant les mêmes salles et les mêmes formations que des enfants des Ministres et cadres de la République en ce temps. La seule différence était au niveau des chaussures. Ils avaient les dernières baskets, Jordanes, etc... Nous, on avait nos chaussures achetées à Rio à 4.500 FCFA de marque "Joker système tchac tchac".

On partageait toutefois la même formation. C'était l'Ecole de la République.

Une École où être dans un établissement privé était vu comme une honte. Le privé était perçu comme le lieu de ceux n'ayant pas mérités d'accéder au secondaire par la voix normale.

Être au public, était un signe de fierté. D'ailleurs, les cadres de 40 ans et plus aujourd'hui, ont quasiment tous été formés dans l'école de la République même s'ils n'y consentent plus à y envoyer leurs enfants dans cette école qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui.

Avant, on pouvait dire que près de 100% des membres du gouvernement, cadre de la République envoyaient leurs enfants à L'École de la République...Faites le même sondage aujourd'hui, près de 100% préfèrent envoyer leurs enfants dans les grandes écoles privées.

Les examens aujourd'hui s'organisent avec 3 mois de cours sur 9. Les diplômés, Docteurs et Agrégés estiment que s'offusquer n'est pas normal, car on n'est pas expert, donc compétent pour en parler.

Qui se soucient aujourd'hui de l'Ecole de la République ? Combien de ces Docteurs et Agrégés, se définissant comme experts pour penser avoir l'exclusivité de parler de l'éducation, ont leurs enfants dans l'école de la République d'où ils sortent ?

Quels Cadres, Ministres,etc...sortis par exemple de Kinguelé chez moi, ira inscrire son enfant à l'école publique de Kinguelé pour y faire son primaire ?

Devons-nous continuer avec cette hypocrisie au prétexte qu'en parler, c'est manquer de respect aux experts qui prétendent avoir la science infuse.

Si jamais j'ai le malheur pour certains de présider aux destinées de ce pays , tu ne saurais être au gouvernement, si tes enfants ne sont pas à l'école de la République, car c'est l'Ecole de la République qui t'a formée, c'est l'argent de la République qui paie ton salaire et tu dois en conséquence, travailler pour que le service public soit meilleur.

C'est trop facile de bénéficier des avantages du pays et détruire après vous ce que l'école de la République vous a donné. C'est parce que j'ai bénéficié des avantages de l'école de la République que je milite pour que nos cadets bénéficient des mêmes avantages, sinon, mieux.