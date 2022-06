Egypte: Finances - Raouya participe aux Assemblées annuelles de la BID en Egypte

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, prend part aux Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Islamique de développement (BID), qui se déroule à Sharm el-Cheikh (Egypte) depuis le 1er jusqu'au 4 du mois en cours, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Organisé sous le thème "au-delà du rétablissement, garantir la résilience et la durabilité", l'édition 2022 des Assemblées annuelles de la BID, rassemblent tout au long de ces 4 jours, près de 5.000 participants issus des 57 pays membres ainsi que des institutions internationales et régionales et du secteur privé.

Ces Assemblées ont constitué une occasion pour l'examen des activités de la BID et de ses filiales notamment, l'adoption des rapports annuels, des activités financières, des comptes de clôture, des budgets administratifs ainsi que la nomination des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022.

La présidence du Haut Conseil des Fonds d'El-Aqsa et d'El-Qods, étant assumée par l'Algérie, M Rouaya a présidé la 22ème Réunion annuelle de ce Haut conseil qui a eu à examiner l'état d'exécution et les résultats financiers de ces Fonds et a adopté leur rapport d'activités et financier.

En marge de ces Assemblées annuelles, le ministre a rencontré le Président du Groupe de la BID, avec lequel il a échangé sur l'état de la coopération bilatérale ainsi que les moyens à même de consolider le rôle de cette importante institution financière régionale dans sa mission de développement socio-économique de ses pays membres.

Le ministre s'est également entretenu avec le Président directeur général de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), filiale de la BID, lors de laquelle il a échangé avec son interlocuteur sur les programmes de coopération développés par cette Société.

M. Raouya a également rencontré le Président de la Banque Africaine d'Import Export (Afreximbank), Okey Oramah avec lequel il a évoqué le processus d'adhésion en cours de l'Algérie à cette institution financière.

Des discussions ont aussi eu lieu avec la Secrétaire générale adjointe de la Commission économique et sociale de l'Ouest de l'Asie (ESCWA), Rola Dashti.

Les discutions ont porté notamment sur les possibilités de coopération technique entre cette institution onusienne et notre pays d'une part, et d'autre part sur la récente évolution de conjoncture économique internationale, ajoute le communiqué.

Sur le plan bilatéral, M. Raouya a rencontré un nombre de ses homologues, en particulier, celui de l'Egypte, M. Mohamed Maait, avec lequel il a passé en revue l'état de la coopération bilatérale et ses perspectives dans le secteur des finances.

Les deux ministres ont convenu à cette occasion d'œuvrer conjointement pour le renforcement de cette coopération et sa diversification.

Les discussions avec M.Maait ont également porté sur les défis de développement des pays de la région et les solutions à entrevoir pour renforcer leur résilience face aux chocs économiques externes.