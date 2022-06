Congo-Kinshasa: Goma - La MONUSCO forme les chefs coutumiers à la résolution des conflits

communiqué de presse

Denise Lukeso

La section des Affaires civiles (CAS) de la MONUSCO en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord-Kivu a organisé du 24 au 26 mai 2022 à Bweremana, dans le sud de Masisi, au Nord-Kivu, un atelier afin sensibiliser les chefs coutumiers à la résolution des conflits qui perturbent le pouvoir coutumier et la cohabitation entre communautés locales.

Dans cette province, une trentaine de conflits du pouvoir coutumiers ont été recensés en 2019 dans les territoires de Walikale et de Masisi. Les membres de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers des deux entités soutiennent qu'à ce jour seule une dizaine a été résolue.

Pour permettre de lutter contre la multiplicité de ces conflits qui déstabilisent la vie des communautés et engendrent l'insécurité, la MONUSCO a réuni les acteurs impliqués pour les outiller et les sensibiliser à la résolution des conflits et aux conséquences néfastes qu'ils engendrent sur les communautés locales.

" Les attentes de la MONUSCO sont précises : permettre aux membres de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers d'être plus expéditifs dans le traitement des dossiers relatifs aux conflits du pouvoir coutumier ", a soutenu Anastasie Mulumba de la section CAS. Selon elle, " les retards dans le traitement des conflits coutumiers sont sources d'insécurité ".

Ce que nous attendons de cette activité, c'est de permettre aux membres de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers de connaiîre leur rôle, leur responsabilité et d'être tous au même niveau d'information. Ce qui leur permettra de bien travailler en tant que juge coutumier. Nous espérons aussi que leur travail va concourir à la cohésion sociale dans leur entité respective et ainsi stabiliser ces différentes zones.

Wanyanga Mwami Alexandre Bamongo est le président de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers. Il explique que l'insécurité dans les territoires de Walikale et de Masisi et le manque de logistique sont parmi les causes qui ont favorisé le retard enregistré dans le règlement de ces conflits.

" Il était vraiment difficile d'emprunter la route Kashebere en allant vers Walikale. Avec cette situation sécuritaire, nous avions connu un retard de presque neuf mois. Et maintenant, comme la situation est redevenue normale, nous allons nous mettre en œuvre. "

Le chef de division provinciale des Affaires coutumières, Camille ANGALIKIJANA a aussi pris part à cette rencontre. Pour lui, cette démarche de la MONUSCO est un atout à capitaliser. " Cet apport a déjà permis de régler plusieurs conflits du pouvoir coutumier à travers la province et, par ricochet, a permis de restaurer l'autorité de l'Etat ", a-t-il assuré.

" Depuis que nous avons commencé à bénéficier de cet appui, les résultats sont palpables. Les entités où on a pu régler les conflits sont devenues stables et sécurisées ; il y a eu restauration de l'autorité de l'Etat. Pour nous, c'est un motif de fierté. On adresse nos remerciements à notre partenaire, la section Affaires civiles ".