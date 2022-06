Seychelles: Ouverture du premier centre d'apprentissage et de thérapie pour l'autisme aux Seychelles

Le premier centre pour les personnes autistes a ouvert ses portes vendredi aux Seychelles pour fournir un soutien à l'apprentissage et une thérapie aux enfants et adultes autistes.

Le centre spécialisé pour les personnes autistes de North East Point sur l'île principale de Mahé est l'aboutissement du travail effectué depuis 2017 par l'association de parents d'enfants autistes désormais connue sous le nom d'Autisme Seychelles.

La présidente de l'association, Marie-Annette Ernesta, a déclaré que le centre n'est pas tout à fait prêt mais que c'est un tremplin vers de meilleures choses.

"Le centre n'a pas encore beaucoup de personnel et d'installations, mais il représente une possibilité ; il représente tout ce qui peut arriver à l'avenir... Ce centre nous aidera à informer les Seychelles dans leur ensemble que cette condition existe et qu'elle est sérieuse ", a expliqué Mme. Ernesta.

Photo : Le centre spécialisé pour personne autistes est situé à North East Point sur l'île principale de Mahé. (Rassin Vannier, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble du développement qui dure toute la vie et qui affecte la façon dont une personne communique et se rapporte aux autres en raison du développement anormal et des fonctions du cerveau. Il n'a pas de cause connue unique et est plus susceptible d'affecter les garçons que les filles de tous les groupes raciaux, ethniques et sociaux.

Le centre de North East Point compte actuellement deux employés et un représentant du ministère de l'Éducation qui fait du travail de proximité. Pour l'instant, le Dr Erna Athanasius et Irene Jumeau ont acquis les outils pour travailler avec les personnes autistes grâce à un système américain qui a été développé.

L'installation sera utilisée à deux fins principales - en tant que centre d'apprentissage pour les enfants autistes et pour leur fournir une thérapie.

"C'est aussi un endroit où les parents et les familles qui ont un parent autiste peuvent se réunir et se soutenir", a déclaré Mme. Ernesta.

Il n'y a pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes autistes aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, bien que les Nations Unies aient déclaré que dans chaque pays, un pour cent de la population est sur le spectre.

Autisme Seychelles travaille également avec Star Academy en Afrique du Sud - qui gère une école pour enfants autistes - pour établir un programme d'apprentissage.

Mme. Ernesta a déclaré que ce centre nous aidera à informer les Seychelles dans leur ensemble que cette condition existe et qu'elle est grave. (Rassin Vannier, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

"Nous sommes une association qui apporte un soutien aux personnes qui en ont besoin, car il n'existe pas encore de canaux appropriés", a déclaré Mme. Ernesta.

L'association s'est également efforcée de signer un accord avec le ministère de l'Éducation qui facilitera son accès au financement gouvernemental et permettra aux enseignants de venir au centre.

"Nous n'établissons pas une école qui déplacera les enfants de là où ils se trouvent actuellement, car l'inclusivité est importante", a déclaré Mme. Ernesta.

En détaillant l'histoire de l'ouverture du centre, la vice-présidente de l'association, Lyn Lavigne, a déclaré que c'était l'ancien vice-président des Seychelles, Vincent Meriton, qui avait rendu possible l'ouverture du centre.

Le gouvernement a offert à l'association le bâtiment, qui était auparavant une crèche appartenant au Conseil national des personnes handicapées.

"Quand nous avons eu le bâtiment, c'était un endroit de squatters et il était délabré", a déclaré Mme. Ernesta aux journalistes.

Au fil des ans, les membres d'Autisme Seychelles ont nettoyé et rénové l'endroit.