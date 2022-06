Togo: Une sensibilisation pour célébrer la journée mondiale de pied bot

Instituée depuis 2012, la journée mondiale de pied bot est célébrée le 03 juin de chaque. Une journée célébrée pour rechercher les voies et moyens afin de lutter contre cette maladie qui limite la mobilité chez les enfants. La maladie pied bot peut être traitée médicalement pour donc éviter le handicap chez les enfants, d'où un engagement très tôt des parents pour une prise en charge précoce.

C'est une malformation du pied. On n'en connaît pas la cause exacte. Elle touche environ un enfant sur 1000 naissances, 2 fois plus le garçon que la fille. Les causes exactes du pied bot varus équin ne sont pas encore connues à ce jour. A l'échelle mondiale, un enfant sur huit cent (800) naît avec cette maladie. Dans la région des Savanes, l'on enregistre à plus de 100 cas depuis 2011 et c'est région des Savanes qui est à l'honneur pour la célébration de la journée de 2022 au Togo ; l'occasion pour les acteurs de la santé et particulièrement ceux impliqués dans l'orthopédie de sensibiliser les populations sur la maladie, sa prévention et sur la nécessité d'une prise en charge précoce.

Dans sa démarche vers la réduction considérable de la prévalence des handicaps et de la promotion des droits des personnes handicapées par le biais d'une prise en charge adéquate, le Programme des Incapacités Traumatismes/ Prévention et Réadaptation à Base Communautaire (PITR/ RBC), a mis en œuvre sur financement de CURE International et un appui de CBM un projet de prise en charge du pied bot au Togo sur la période de 2011 à 2019.

Ce projet vise à réduire le handicap physique au Togo mais surtout veut œuvrer pour que ces activités soient intégrées dans le système de santé et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est indispensable de renforcer la sensibilisation et soutenir le plaidoyer pour la prise en compte du pied bot dans les politiques de développement.

L'objectif général est de faire une sensibilisation d'envergure à travers la célébration de la journée mondiale du pied bot le 03 juin, identifier trois (3) enfants pour le compte de l'année 2022 ; faire consulter les enfants identifiés par le chirurgien pédiatre, prendre en charge les 3 enfants identifiés pour le compte de l'année 2022, et sensibiliser sur le pied bot lors de la journée mondiale du pied bot .