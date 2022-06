Madagascar: Conjoncture - Andry Rajoelina répond à l'opposition

Après son séjour aux Émirats Arabes Unis, le président Andry Rajoelina est déjà sur le terrain. Il a apporté des éclaircissements sur différents sujets marquant les actualités, surtout politiques, durant ces dernières semaines.

Priorité. Face au forcing de l'opposition sur la nécessité d'organiser une conférence nationale pour bien préparer l'élection à venir, mais aussi pour trouver des solutions aux problèmes socio-économiques que traversent le pays, le président Rajoelina a donné ses réponses hier en marge de la cérémonie de prestation de serment du nouveau directeur général de l'Agence de recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI), Aimé Rasoloharimanana, qui s'est déroulée à la Cour suprême d'Anosy. " La concertation nationale [de l'opposition] n'est pas une priorité ", a-t-il lâché.

Le Chef de l'Etat tient mordicus à son velirano numéro 9, l'autosuffisance alimentaire. " Ce qui est prioritaire pour nous, c'est l'organisation de la conférence nationale sur l'autosuffisance alimentaire ", a-t-il indiqué. Sans aller par 4 chemins, le candidat numéro 13 de la dernière présidentielle a décliné l'invitation de l'opposition qui avance que cette conférence nationale de toutes les forces vives est la condition sine qua none d'une élection libre, transparente et acceptée par tous. La mission de suivi électoral de l'Union européenne a d'ailleurs indiqué cela dernièrement.

Dictature. Les zanak'i Dada n'ont pas cessé de montrer leurs indignations après les décisions prises par les autorités de Soavinandriana et du Vakinankaratra. Ils ont même avancé que le régime actuel ne respecte pas la démocratie et la liberté. Des allégations reprises par l'ancien président Marc Ravalomanana durant son talk-show de ce lundi. Hier, Rajoelina n'a pas manqué d'apporter ses explications face à cette situation. " Par rapport aux autres pays, il n'y a pas de dictature à Madagascar ", a-t-il expliqué tout en continuant que " même la liberté de la presse est bien respectée et les journalistes peuvent s'exprimer librement ".

Corruption. " Tous les régimes précédents n'ont pas eu le courage de mettre en place cette agence [ARAI] ", a enchaîné Rajoelina. Il considère que la mise en place de l'ARAI est une étape de plus dans la lutte contre la corruption et l'Etat fait tous les efforts nécessaires pour contrer ce fléau. " La mise en place de l'ARAI, et de son DG, permettra également de lutter contre l'impunité ", a continué Rajoelina. Notons qu'après cette cérémonie de prestation de serment, le directeur général de l'ARAI, Aimé Rasoloharimanana, est tout de suite opérationnel, avec le pôle anti-corruption bien évidemment.

Après avoir honoré cette cérémonie, le président Andry Rajoelina a inauguré l'usine Mabel à Anosimanjaka. C'était l'occasion pour lui de réitérer l'importance de l'agriculture et de l'élevage. " Le pays qui peut produire et nourrir son peuple est le seul capable de faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine et la conjoncture internationale ", a-t-il indiqué.