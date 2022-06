Madagascar: Secteur agricole - Des matériels informatiques pour les CTD et les services déconcentrés

Cérémonie de remise de matériels informatiques par le Programme AFAFI Nord, hier dans les locaux du Ministère de l'Economie et des Finances à Antaninarenina.

Le Programme AFAFI-Nord (Appui aux filières inclusives dans le nord de Madagascar) a remis des matériels informatiques au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées et Services Techniques Déconcentrés des régions d'intervention du Programme, notamment Analanjirofo, SAVA et Diana. 19 ordinateurs de bureau avec licence, 74 ordinateurs portables avec licence, 55 imprimantes à jet d'encre couleur multifonction, 6 photocopieurs-imprimantes-scanners, 18 onduleurs on-line 1 KVA, 6 onduleurs on-line 3 KVA, 4 stabilisateurs 1 KVA, 74 rallonges multiprise parafoudre, 28 disques durs externes 1 To, 12 disques durs externes, 5 vidéoprojecteurs, 2 écrans plats ordinateur, et un écran de projection.

La cérémonie de remise officielle de ces matériels s'est tenue hier à Antaninarenina, en présence de la Délégation de l'Union européenne à Madagascar et des Ministères Techniques et des représentants des bénéficiaires.Pour AFAFI Nord, ce premier objectif spécifique focalisé sur la gouvernance du secteur agricole vise le renforcement des ministères techniques pour qu'ils puissent assurer leurs rôles régaliens en appui au développement des filières agricoles.

Il s'agit également d'un appui institutionnel aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), incluant les directions régionales techniques des Ministères des secteurs Agriculture, Élevage, Pêche et Environnement (AEPE), Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) et l'Organisme en charge de la Nutrition dans les trois régions d'intervention du Programme.