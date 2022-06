Madagascar: Sénat - Adoption d'une branche dénommée " observation du genre "

La Chambre haute a procédé, hier, à l'adoption du projet de loi numéro 007-2021portant sur la participation des femmes aux postes décisionnels.

Projet initié par la députée Christine Razanamahasoa élue dans le district d'Ambatofinandrahana et non moins Présidente de l'Assemblée nationale. L'objectif de ce projet de loi est qu'il y aurait 50% des hommes et 50% des femmes aux postes de décision. Il comporte également la mise en place d'une nouvelle branche dénommée " observation du genre " composée notamment des représentants du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a été aussi adopté la proposition de loi numéro 026-2021du 12 décembre 2021 portant sur le " projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar " (PRIRTEM) relevant d'un accord signé le 29 novembre 2021, entre la République malgache et la banque européenne d'investissement. Notons que cette session a été placée sous l'égide du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa.