Madagascar: Sécurité sanitaire des aliments - Célébration de la Journée internationale le 7 juin à Analakely

" Des aliments sûrs pour une meilleure santé ". Tel est le thème de la Journée Internationale de la Sécurité sanitaire des aliments pour cette année 2022.

Selon la FAO Madagascar (Organisation des Nations Unies pour l'Aliment et l'Agriculture), cette Journée internationale a été instituée en 2018, pour mieux faire connaître cet enjeu. Année après année, de plus en plus d'initiatives sont mises en place dans le cadre de cette manifestation qui affichent une réussite et contribuent à sensibiliser davantage le public à la sécurité sanitaire des aliments. D'après l'organisation, la sécurité sanitaire des aliments sauve des vies.

Elle représente une composante essentielle de la sécurité alimentaire et joue un rôle crucial dans la réduction des maladies d'origine alimentaire. " Chaque année, 600 millions de personnes sont touchées par environ 200 types de maladies d'origine alimentaire. Et ce sont les populations pauvres et les jeunes qui en souffrent le plus. Par ailleurs, les maladies d'origine alimentaire sont responsables de 420 000 décès qui pourraient être évités chaque année ",ont indiqué les organisateurs de la célébration.

Programme. Pour la FAO Madagascar, la Journée internationale de la sécurité des aliments est une occasion idéale pour sensibiliser les populations aux questions de sécurité sanitaire des aliments ; expliquer comment éviter les maladies grâce à la sécurité sanitaire des aliments ; discuter d'approches collaboratives pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans tous les secteurs ; et promouvoir des solutions et des moyens de renforcer la sécurité sanitaire des aliments.

Pour Madagascar, trois événements se tiendront le 7 juin, notamment l'ouverture officielle à l'Hôtel de ville Analakely, l'inauguration du site pilote du projet Green City Initiative (GCI) à Antanimena qui va accueillir des espaces de vente de produits agro écologiques et enfin la conférence qui se tiendra à la CUA à l'Hôtel de ville Analakely, sous le thème " Des aliments sûrs pour une meilleure santé ". Selon la FAO, un événement international est également organisé le même jour par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et la FAO.