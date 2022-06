Madagascar: Nina Razakanirina - Dans la lignée des grands gardiens

Nina Razakanirina reste le meilleur Malgache de ce match contre le Ghana malgré cette lourde défaite de 3 à 0.

Il a fait trois arrêts décisifs durant cette première période certes dominée par les Black Stars mais le 0 à 0 du tableau d'affichage montre à quel point Nina a largement rempli son contrat. Il perpétue dans la foulée cette lignée de grand gardien malgache. Et quand on dit grand, c'est par le talent et surtout par la taille.

Un rapide retour en arrière nous permet de retrouver le grand Ferdinand Rafalimanana de l'AC Sotema des années 80. On citera aussi Charlot Andriamady de l'AS St-Michel puis plus tard Jeannot Paul Popol Razafindralambo, tous des imposants gardiens qui ne sont pas sans rappeler, toute modestie mise à part, un certain Thibaut Courtois qui a offert la ligue des champions d'Europe au Real de Madrid. Comme Nina, il a tout arrêté.

Enfin presque, car les trois buts étaient là faute d'une défense qui, sous le coup de la fatigue, prenait eau de toutes parts. Heureusement qu'il était là sinon cela aurait pu être pire pour les Barea. Là où on se réjouit, c'est de voir Nina garder les buts des Barea CHAN ou des Barea Cosafa où il va retrouver son ancien coach de l'AS Adema, Roro Rakotondraibe qui le connaît plus que tout. Un plus incontestable.