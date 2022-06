Sénégal: Pèlerinage marial - Plus de 550 agents de santé seront mobilisés

Popenguine (Mbour) — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale va mobiliser plus de 550 agents de santé et une enveloppe financière de 11 millions de francs CFA pour l'achat de médicaments et de produits pharmaceutiques, à l'occasion du 134ème pèlerinage marial de Popenguine (Mbour, ouest), prévu du 4 au 6 juin, a appris l'APS de source officielle.

Les 550 agents qui seront mobilisés, sont notamment des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des urgentistes, des infirmiers d'Etat, des sages-femmes d'Etat, des agents de l'hygiène, des secouristes, des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, a précisé la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

En visite à Popenguine, elle a signalé que sept points de prestation fixes ou sites de référence sont prévus, notamment à Popenguine, Ndayane, Sindia, Popenguine-Sérère, au centre hospitalier régional et à l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès.

Trois postes médicaux avancés (PMA), un camp hôpital militaire, un camion-hôpital, une unité mobile de consultation et un wagon médicalisé basé au camp des marcheurs, font partie du dispositif mis en place par le MSAS.

Trente ambulances seront mobilisées dont six médicalisées.

Le ministère de la Santé mettra à la disposition des organisateurs des masques de protection, du gel hydro-alcoolique et des lave-mains. Il compte aussi mettre en place un système de référence vers les structures fixes de premier niveau, notamment vers Popenguine et vers des structures de références de deuxième niveau.

Selon Marie Khémesse Ngom Ndiaye, "le pèlerinage de Popenguine est un évènement international qui draine des centaines de milliers de pèlerins".

"Cette année, il se déroule dans un contexte de baisse des cas de Covdi-19 après deux années de suspension. La couverture s'organise à travers des activités préventives, curatives et promotionnelles depuis la planification, la coordination, la supervision, l'évaluation et la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles."

Elle précise que la gestion et la coordination des opérations sont menées selon une approche multisectorielle avec l'implication de tous les partenaires stratégiques. Les structures et les acteurs du niveau central, de la région médicale de Thiès et de l'échelon district sont tous impliqués compte tenu de l'importance de l'évènement.

"Au-delà de la COVID-19, nous surveillons naturellement toutes les maladies à potentiel épidémique, notamment le choléra, à travers la prévention et la promotion de la santé (... ) pour voir tout ce qu'on peut faire pour protéger et faire beaucoup de prévention", a assuré la ministre.