Sénégal: Le Sénégal déplace 12 athlètes pour les championnats d'Afrique à Maurice

Dakar — La Fédération sénégalaise d'athlétisme va déplacer 12 athlètes pour les championnats d'Afrique 2022, qui auront lieu du 8 au 12 juin en Ile Maurice, a appris l'APS.

Le départ de la délégation est prévu ce dimanche. Celle-ci est composée de trois dames, Sangoné Kandji, Sally Sarr (longueur et triple saut) et Fatou Diocou (marteau).

Chez les garçons, le groupe comprend El Hadj Malick Diop (200 et 4X400m), Cheikh Tidiane Diouf (400m, 4X400m), Frédéric Mendy (400 et 4X400m), El hadj Malick Soumaré (400 et 4X400m), Joseph Amichia Coulibaly (400 et 4X400m), Fallou Gaye (400m haies et 4X400m), Ousmane Sidibé (400m haies), Amath Faye (longueur et triple saut), Lys Mendy (longueur), Louis François Mendy (110m haies).

En 2018, à Asaba (Nigeria), le Sénégal était passé à côté de son sujet en rentrant sans aucune médaille.