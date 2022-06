Sénégal: Accord de financement - Un appui budgétaire de 187 milliards FCfa de la Banque mondiale alloué au Sénégal

Le Sénégal et la Banque mondiale ont signé, vendredi, un accord de financement d'un montant de 300 millions de dollars, soit plus de 187 milliards de francs CFA pour assurer une relance économique durable et équitable.

"Après l'approbation par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, nous sommes ici pour célébrer la signature d'un accord pour l'appui budgétaire le plus important jamais accordé par la Banque mondiale au Sénégal d'un montant de 300 millions de dollars, soit plus de 187 milliards de francs CFA", a dit le Directeur des opérations de la BM pour le Sénégal, Nathan Belete.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de signature, il a souligné que cet accord est un "fnancement de politique de développement pour une relance durable et équitable ".

Il a fait savoir que cet accord est le fruit d'un travail de longue haleine des équipes du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale.

"C'est un effort qui s'est étalé sur presque deux ans, marqués d'abord par l'impact d'une pandémie sans précèdent, et ensuite par l'impact de la guerre en Ukraine sur les économies africaines, dont le Sénégal", a-t-il déclaré dans le discours dont l'APS a eu connaissance.

"A travers cet accord de financement, la Banque mondiale soutient un programme gouvernemental de réformes structurelles pour une croissance équitable et résiliente, en abordant les principales contraintes au développement du capital humain, à la viabilité budgétaire et à la participation du secteur privé à l'économie sénégalaise", a soutenu le Directeur des opérations.

Selon lui, il est nécessaire de renforcer l'équité et la résilience afin de relancer une croissance forte dans la période de l'après Covid.

"'Cet appui budgétaire est la première phase d'une série. Déjà le travail se poursuit pour approfondir les réformes conformément aux orientations de ce programme, afin de continuer à accompagner le Sénégal dans l'atteinte de ses ambitieux objectifs de développement", a promis Belete.

Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a salué "la plus grande opération d'appui budgétaire jamais réalisée dans l'histoire de la coopération" entre le Sénégal et la BM.

Il a souligné dans son discours que cet accord a été arrêté d'abord à 108 milliards de francs CFA, avant d'être porté à 180 milliards de francs CFA.

Cet appui budgétaire fait suite aux échanges approfondis entre le président Macky Sall et le président de la Banque mondiale, David Malpass, au cours de son séjour au Sénégal en mars, sur "les mesures de mitigation de l'impact de la crise géopolitique en Europe sur les pays de notre continent", a t-il souligné.

C'est dire que cet appui budgétaire arrive à bonne heure et permettra au gouvernement d'amortir l'effet des multiples chocs exogènes auxquels les populations les plus vulnérables font face depuis trois mois, a salué M. Diallo.

Pour lui, les réformes de cette opération faciliteront une croissance équitable et renforceront, durablement, la résilience des ménages, des entreprises et des finances publiques. Avec APS