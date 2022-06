Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Les acteurs politiques appelés à l'apaisement

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a invité le 2 juin, à l'ouverture des travaux de la 15e session ordinaire de cette chambre, les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à créer un climat propice pour la bonne tenue des prochaines élections.

Les élections sénatoriales partielles se dérouleront le 5 juin dans les départements du Pool, de Pointe-Noire, de la Lékoumou et de la Sangha. Elles seront suivies, les 4 et 10 juillet, par les législatives et locales. Se félicitant de ce que la démocratie suit son bonhomme de chemin au Congo, le président de la chambre haute du Parlement a rappelé que la tenue régulière, à échéance due, des élections au Congo prouve bien que le pays ne transige aucunement sur son engagement démocratique. Selon Pierre Ngolo, il reste l'effort attendu de tous pour ajuster progressivement la trajectoire.

" Les élections à venir, test de la maturité du peuple congolais, et moment d'évaluation du perfectionnement de notre système électoral, seraient un rendez-vous raté si elles manquaient de consolider la paix et de renforcer la démocratie. Appel est ainsi lancé aux acteurs politiques, à tous ceux qui sollicitent le suffrage populaire, aux électeurs ainsi qu'aux organisateurs des élections de ne rien entreprendre qui aiguise les passions et sème le doute sur les résultats électoraux ", a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, exhorté tous les acteurs à agir conformément au consensus issu de la concertation politique d'Owando qui a balisé la voie pour des élections apaisées. S'agissant des travaux de la 15e session, les sénateurs auront à examiner dix-neuf affaires dont le débat d'orientation budgétaire et sept projets de lois autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail. " Le débat d'orientation budgétaire qui sera organisé et la gestion de l'excédent budgétaire réalisé grâce à la hausse du prix du baril du pétrole figurent au nombre des dossiers sur lesquels sera polarisée l'attention de bon nombre de concitoyens ", a souligné Pierre Ngolo.