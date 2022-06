Congo-Brazzaville: Le saviez-vous? Quelle différence entre église, cathédrale et basilique?

Les lieux de culte de la religion chrétienne sont nombreux au Congo mais aussi partout dans le monde. Pour se recueillir ou bien célébrer divers événements, ils remplissent plusieurs rôles et sont de véritables repères pour les fidèles. Les plus connus dans la ville de Brazzaville sont les Eglises et celles dites de " de réveil ", la Basilique Sainte-Anne et la Cathédrale Sacré-Cœur. Voyons quelles sont les différences et ce qui les caractérisent.

Avant de parler de l'église en tant que lieu de culte, revenons quelques instants sur l'Église avec un E majuscule. Ce terme rassemble l'ensemble des croyants et l'institution chrétienne. Il s'agit des personnes baptisées qui ont foi en Jésus Christ ressuscité. On peut ainsi parler d'Église catholique ou d'Église orthodoxe. Ce n'est qu'à partir du IIIe siècle que le terme église se met à être utilisé pour désigner le bâtiment consacré au culte chrétien et où les fidèles se réunissent pour célébrer la messe. Une église peut être dirigée par un prêtre ou un pasteur.

On peut trouver des églises paroissiales : il s'agit des églises locales qui accueillent les fidèles. La charge de ces lieux est souvent confiée à un curé qui se trouve sous l'autorité du diocèse. De leur côté, les églises collégiales sont confiées à un collège de clercs, qui sont appelés des chanoines. On n'en trouve presque pas au Congo.

Qu'est-ce qui différencie une cathédrale d'une église ?

Une cathédrale est forcément une église. Plus simplement, on parle de cathédrale dans le cas de l'église principale du diocèse. C'est dans ce lieu que va résider l'évêque, qui lui, est le dignitaire d'une église chrétienne particulière. il est chargé de la conduite d'un diocèse. Une cathédrale est souvent une église de grande taille, capable d'accueillir de nombreux fidèles et d'organiser divers événements.

Les particularités de la basilique

Ce terme est un héritage historique qui provient de l'empire romain. En effet, à l'Antiquité, une basilique était un lieu de vie de la civilisation romaine qui accueillait diverses activités publiques comme la banque, la bourse, le tribunal, le commerce et bien d'autres. Les premiers chrétiens de l'empire romain ont donc tout naturellement érigé leurs lieux de culte originaux sur le modèle des basiliques romaines, des endroits capables d'accueillir de grandes assemblées.

Toutefois, ce n'est plus aujourd'hui la forme qui fait d'un lieu de culte une basilique, c'est sa symbolique. Une basilique est dotée d'une dignité singulière, c'est-à-dire qu'elle peut abriter des reliques, avoir été construite là où un saint a vécu, ou encore accueillir le tombeau d'un saint.