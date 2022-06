Congo-Brazzaville: Diplomatie - L'Italie salue les bonnes relations avec le Congo

A l'occasion de la fête nationale de son pays, l'ambassadeur d'Italie Luigi Diodati en poste au Congo, a organisé, le 2 juin, à Brazzaville une cérémonie commémorative marquant l'abolition de la monarchie.

Dans son discours prononcé en présence des membres du gouvernement congolais et de plusieurs autres invités, l'ambassadeur Luigi Diodati a saisi l'opportunité pour remercier le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour le chaleureux accueil réservé lors de sa présentation des lettre de créance, sans oublier les membres du gouvernement qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie, ses collègues diplomates, " et en particulier les ambassadeurs européens pour leur soutien au nouveau venu " qu'il est.

S'agissant des relations entre le Congo et l'Italie, Luigi Diodati a souligné qu'elles sont " très bonnes " comme le témoignent, a-t-il rappelé, les deux visites effectuées par le ministre italien des Affaires étrangères Di Maiu au Congo, le 18 et 21 mars dernier. Les deux rencontres, a indiqué le diplomate, ont été précédées par deux conversations téléphoniques entre le président Denis Sassou N'Guesso et le Premier ministre italien, Mario Draghi.

Au nom de la communauté Italienne, il a remercié les Congolais pour avoir accueilli la nouvelle équipe " très amicalement dans ce pays ".

" Au Congo, la communauté Italienne est très active. Il n'y a pas que de grandes entreprises comme Eni, Seas Sarlu ou Renco, mais beaucoup d'autres, moyennes et petites qui travaillent chaque jour pour consolider un partenariat gagnant-gagnant entre le Congo et l'Italie ", a indiqué l'ambassadeur.

Par ailleurs, le diplomate Italien a rendu hommage aux religieux et aux représentants d'organisations non gouvernementales et associations italiennes qui, selon lui, font " un grand travail " pour la société civile, notamment dans les orphelinats, les hôpitaux ou dans des établissements scolaires.

S'agissant de la fête nationale de son pays, l'ambassadeur Luigi Diodati a expliqué qu'elle est célébrée parce que le 2 juin 1946, en Italie, a eu lieu un référendum qui a permis l'instauration de la République et l'abolition de la monarchie.

En effet, la fête de la République, célébrée chaque année le 2 juin, est la seule fête nationale civile en Italie. Elle rappelle le référendum institutionnel des 2 et 3 juin 1946 qui demandait aux Italiens de choisir une forme de gouvernement entre monarchie et république après la chute du fascisme. Après 85 ans de règne, les monarques de la Maison de Savoie furent alors exilés.

Parlant de l'ambassade de l'Italie, il a affirmé qu'elle est toujours ouverte aux Italiens et aux Congolais. " Personnellement, je tiens beaucoup à promouvoir ces liens particuliers avec nos interlocuteurs et partenaires congolais. De manière générale, je tiens beaucoup cet esprit de collaboration, de relation " people to people " comme on dit en anglais, dans le cadre de cette solidarité et coopération mutuelle qui avait caractérisé même l'action d'un Italien, ensuite naturalisé Français, dont on vante encore aujourd'hui ses mérites au Congo, j'ai cité, Pierre Savorgnan De Brazza ", a assuré Luigi Diodati.

Après Brazzaville, l'ambassadeur a annoncé que la fête de la République sera également célébrée à Pointe-Noire où vit la majorité des Italiens. Rappelons que le nouvel ambassadeur Italien, Luigi Diodati a remis ses lettres de créance au chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, le 30 mars dernier.