Congo-Brazzaville: Développement - Démarrage de l'enquête sur les conditions de vie des ménages

Le coup d'envoi de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages a été donné, le 3 juin à Brazzaville, par la ministre de l'Économie, Ingrid Olga Ghislaine Ébouka-Babackas. L'opération de collecte des données auprès des foyers débutera effectivement à partir du 8 juin, avec le passage à domicile des agents enquêteurs identifiables par leur tenue vestimentaire (chasuble, t-shirt, badge).

Les agents enquêteurs, habillés en t-shirt, chasuble et équipés de badge, passeront à six reprises avec un intervalle de trois jours entre deux passages consécutifs, dans chacun des ménages. Ils y iront pour collecter des données relatives aux caractéristiques des membres du ménage, à la consommation de la famille, à l'éducation, à la santé, etc. D'autres enquêteurs sillonneront les marchés et points de vente, pour y collecter les prix et poids des produits alimentaires et non alimentaires.

Le but de l'enquête harmonisée est de produire des indicateurs pour le suivi de la pauvreté, la situation sociale des ménages et de fournir les données pour l'évaluation des politiques publiques de développement économique et social du pays. Le gouvernement congolais a besoin de disposer de ces informations statistiques, principalement sur la pauvreté et l'emploi, a insisté la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ébouka-Babackas, ajoutant qu'elles vont faciliter la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026 et lutter contre la cherté de la vie.

Les familles sont alors invitées à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs et à participer à l'opération. " Le Premier ministre attache un grand intérêt aux résultats de cette importante investigation statistique dont la réussite dépendra non seulement de la capacité et de l'assiduité des agents enquêteurs à administrer le questionnaire, mais aussi surtout de l'implication individuelle de chaque ménage échantillonné à répondre convenablement, consciencieusement et avec amabilité aux questions qui lui seront posées ", a indiqué Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

L'opération de collecte des données auprès des ménages se déroulera en deux phases : la première étape de collecte est prévue entre juin et juillet et la seconde entre octobre et novembre. Ce procédé de collecte d'informations a été choisi selon les normes internationales relatives aux enquêtes sur la pauvreté et l'emploi, ainsi que selon les besoins de comparaison des indicateurs avec les pays de l'Afrique subsaharienne en général et ceux de la sous- région en particulier.

La coordination de l'enquête harmonisée est assurée par l'équipe de l'Institut national de la statistique. Depuis 2012, soit dix années, le gouvernement congolais n'a pas réalisé d'enquête auprès des ménages pour l'évaluation de la pauvreté.