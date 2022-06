Congo-Brazzaville: Hôpital central des armées - La réhabilitation partielle du deuxième périmètre arrivée à terme

Commencés le 25 août 2021, les travaux de réhabilitation de l'Hôpital central des armées Pierre- Mobengo, concernant le deuxième périmètre, ont fait l'objet d'une réception provisoire, le 4 juin.

Accompagné du médecin colonel Jean Bertin Illoy, représentant le directeur central des services de santé l'Hôpital des armées Pierre-Mobengo, et du directeur général de l'équipement, le général Ambroise Mopendza, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a visité le chantier du deuxième périmètre réhabilité de cet hôpital.

L'objet de la visite était non seulement la remise de l'espace réhabilité, mais aussi de s'assurer de la bonne exécution des travaux prescrits aux sociétés BRRC et Technico, se rattachant à la réhabilitation des services du bloc opératoire, de réanimation, des consultations externes, de chirurgie A et B dans laquelle se trouve la suite présidentielle et aux salles spéciales d'hospitalisation.

" Nous sommes arrivés ici parce que depuis deux ans, des travaux importants sont engagés dans cet hôpital, pour essayer de le réhabiliter. L'essentiel a été fait, mais tout n'est pas terminé, il nous faut dans les prochains jours équiper toutes les salles, ensuite assurer les conditions de maintenance et d'exploitation de ce matériel ", a indiqué Charles Richard Mondjo, à l'issue de la visite. Il a souligné que la direction générale des équipements et la direction centrale des services de santé doivent s'y atteler et faire des propositions pour la prochaine étape.

Notons que c'est vers la fin de l'année 2020 que furent lancés les travaux de réhabilitation des infrastructures du premier périmètre de l'Hôpital central des armées. Les travaux à exécuter devaient se rattacher à la réhabilitation des services du triage, des uurgences 1 et 2, des consultations externes et des salles spéciales d'hospitalisation.