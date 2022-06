Togo: Le séjour de Dussey en Israel en 15 Points

communiqué de presse

Du 1er au 03 Juin 2022, le ministre togolais des Affaires étrangères, Prof Robert Dussey, séjournait en terre israélienne. Voici à travers ce document qui suit, les détails sur lle séjour du chef de la diplomate togolaise...

Jérusalem, du 1er au 03 juin 2022

1. A l'invitation de son homologue de l'Etat d'Israël, S. E. M. Yaïr LAPID, S. E. Prof. Robert DUSSEY, ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur de la République Togolaise a effectué une visite officielle à Jérusalem, du 1er au 03 juin 2022.

2. Cette visite traduit la volonté des deux pays de redynamiser, d'actualiser et d'approfondir davantage les relations d'amitié et de coopération qui les unissent depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1961.

3. Au cours des travaux qui ont marqué cette visite, les deux parties ont passé en revue ces relations ainsi que les projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de leur coopération aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre des organisations régionales et internationales. A cet égard, elles se sont félicitées de leur qualité sans cesse croissante ainsi que de leur dynamisme qui ont permis des réalisations concrètes dans plusieurs domaines, notamment, l'agriculture, la santé, l'éducation, et la formation.

4. En vue de mieux adapter cette coopération au contexte actuel ainsi qu'aux options stratégiques des deux Etats sur le plan économique, les deux parties ont convenu de procéder à l'actualisation des accords qu'ils ont déjà signés et dont certains datent de 1961 et à la signature de nouveaux accords.

5. A ce sujet, le ministre DUSSEY a présenté à la partie israélienne la feuille de route adoptée par le gouvernement togolais pour la période 2020-2025, en insistant sur les domaines prioritaires qui pourraient bénéficier des appuis ou des partenariats de la part du gouvernement ou du secteur privé israéliens. Il s'agit des domaines suivants :

- l'agriculture et l'irrigation ;

- l'adaptation aux changements climatiques ;

- la sécurité ;

- la santé ;

- les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- l'industrie ;

- les énergies renouvelables ;

- la formation ; et

- l'éducation.

6. En vue d'approfondir les discussions sur ces domaines de coopération identifiés, une réunion entre l'agence israélienne de coopération MASHAV et les départements sectoriels concernés sera organisée à Lomé ou en ligne.

7. Les deux parties se sont également engagées à faciliter le rapprochement de leurs communautés des hommes d'affaires, à travers des voyages d'échange périodiques et la conclusion de partenariats d'affaires. A cet effet, elles ont convenu de l'organisation d'un forum économique Togo-Israël à Lomé ou à Tel-Aviv. Des discussions techniques seront menées entre les deux parties en vue de préciser le contenu ainsi que les détails techniques et pratiques de ce forum qui débouchera notamment sur l'installation de compagnies industrielles israéliennes au sein de la Plateforme Industrielle d'Adéticopé (PIA).

8. Concernant la situation sécuritaire et politique en Afrique de l'Ouest, leurs excellences les ministres DUSSEY et LAPID ont exprimé leur préoccupation face à la persistance et à l'expansion du terrorisme, de l'extrémisme violent et d'autres formes de criminalités ainsi que les effets néfastes de ces phénomènes sur la stabilité et le développement de la sous-région.

9. Ils ont également évoqué les transitions politiques en cours au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. A ce sujet, le ministre DUSSEY a rappelé les efforts du Togo pour contribuer à rétablir la paix et la sécurité dans la sous-région et pour trouver des issues rapides et heureuses aux processus de transition en cours dans les pays concernés. Il s'agit notamment, de la stratégie du Togo au sahel présentée en septembre 2021, et du colloque sur les transitions politiques et la résilience face aux extrémismes violents tenu à Lomé les 5 et 6 mars 2022.

10. Concernant spécifiquement le Togo, il a fourni à son homologue israélien des informations détaillées sur les deux attaques terroristes perpétrées au Nord du pays successivement dans les nuits du 9 au 10 novembre 2021 et du 10 au 11 mai 2022 et a saisi cette occasion pour solliciter l'appui de l'Etat d'Israël au Togo dans sa lutte pour empêcher l'installation de groupes terroristes sur son territoire.

11. Les deux parties ont réitéré leur attachement commun aux questions de paix et de sécurité internationales ainsi que leur disponibilité à collaborer, aussi bien au plan bilatéral qu'au sein des organisations internationales, dans le cadre de la lutte contre les menaces qui pèsent sur elles.

12. Elles ont également souligné la nécessité de maintenir entre elles une concertation permanente en vue de coordonner leurs positions sur les questions internationales d'intérêt commun et de soutenir mutuellement leurs candidatures à des postes dans les instances internationales. Le ministre LAPID a saisi cette occasion pour réitérer au Togo les remerciements du gouvernement israélien pour le soutien qu'il lui apporte dans le cadre des Nations Unies.

13. Lors de son séjour à Jérusalem, le ministre DUSSEY a également échangé avec les responsables de l'agence de coopération israélienne MASHAV, les représentants d'entreprises et d'institutions israéliennes intervenant dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de l'innovation agricole, et de l'aide humanitaire. Il a également pris part à la commémoration de la journée de l'Afrique à Jérusalem et fait une présentation sur le thème de l'immigration et des diasporas au programme de recherche du centre académique de Ruppen.

14. A la fin de sa visite S.E. Prof. Robert DUSSEY a, à travers son homologue, adressé ses sincères remerciements au peuple et au gouvernement israéliens pour l'accueil chaleureux et amical ainsi que pour la qualité de l'hospitalité qui ont été réservés à lui-même et à sa délégation.

15. Il a invité S.E.M. Yaïr LAPID à effectuer une visite officielle à Lomé. Le ministre LAPID s'est dit très heureux d'accepter cette invitation dont la date sera convenue d'un commun accord.

Fait à Jérusalem, le 3 juin 2022