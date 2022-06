Togo: Les prêtres vodous invoquent les divinités pour combattre le terrorisme

La scène peut paraitre irréaliste mais c'est ce qui a eu lieu hier Vendredi dans la Commune de Golfe 7 Sagbado. Convaincus de ce que " Nos ancêtres et nos divinités ont le pouvoir de combattre le mal sous toutes ses formes ", et peuvent être une bonne parade ou un bon bouclier contre la poussée extrémiste dont le Togo semble être désormais dans la mire avec l'attaque terroriste de Kpinkankandi et avant, celle de Sanloaga, les prêtres Vodous en collaboration avec le maire Aimé Djikounou, d'après nos confrères d'Afreepress, ont tenu une séance de prières traditionnelles adressées des divinités.

Aux dires des organisateurs, le maire principalement, " Aujourd'hui est un jour spécial pour la communauté d'Aflao Sagbado. Les Togbuis, les prêtres Vaudous ainsi que les fils et filles du milieu, se sont rassemblés pour dire non au terrorisme. Aussi, nous sommes venus prier pour la vie de notre Chef de l'Etat et celle de l'ensemble des autres dirigeants du pays ".

On ose espérer que ces dieux, enfin sollicités, seront d'un grand apport pour contrer les terroristes.

Sacré Togo ! Sacré Afrique !