Ile Maurice: Taekwondo - Khadija Allymeeah, une fille qui a le taekwondo dans les gènes

Née au Canada de parents mauriciens, Khadija Allymeah, 22 ans, pratique le taekwondo depuis presque 14 ans. Ce sont son père Sadeq et son oncle Ismael qui l'y ont initiée.

A ce jour, cette taekwondoïste, ceinture noire 4e Dan, veut ouvrir un club de taekwondo au Canada pour transmettre ses connaissances à des élèves ; en cela, elle suit un peu les traces du Grand Maître Mario Hung Wai Wing qui avait enseigné cet art martial à son père et son oncle il y a plus de 40 ans de cela. Aussi, avant de quitter Maurice (où elle était en vacances) pour regagner le Canada, Khadija Allymeah s'est entretenue avec nous au dojan de Grande-Rivière-Nord-Ouest où elle suivait un entraînement du Grand Maître Mario Hung Wai Wing la semaine dernière.

" Le père et l'oncle de Khadija étaient mes élèves dans les années 77-78. Autrefois, il était difficile d'arriver à la ceinture noire, mais ils l'ont obtenue avant d'émigrer pour le Canada au milieu des années 80 " se rappelle Mario Hung Wai Wing, pionnier du taekwondo à Maurice, en 1973.

Pour en revenir à Khadiya Allymeah, elle avait entre 8 et 9 ans quand son père et son oncle l'ont initiée au taekwondo au Canada. " Elle voulait faire du taekwondo. Mais son père préférait d'abord l'initier à cet art martial - que leur avait enseigné le Grand Maître Mario Hung Wai Wing dans notre jeunesse - avant qu'elle ne décide d'en pratiquer dans un dojan au Canada. Cette préparation a duré une année. Elle s'est ensuite inscrite dans un club de Toronto à Markham " avance Ismael Allymeah.

A son entrée au 'Markham Taekwondo Academy' en 2010, Khadija Allymeeah avait déjà acquis quelques bases de taekwondo en termes de coups de poings et de pieds que lui avaient montrées son père et son oncle. S'entraînant dur dans son dojan dès l'âge de 10 ans - sous la férule du Coréen John Huh, son Maître, 7e Dan de Taekwondo - elle est parvenue, au fil des années, assistant-instructeur dans son dojan. " Je m'entraîne encore dans ce club et viens de réussir mes examens de 4e Dan. J'ai déjà pris part à des concours provinciaux. J'ai représenté mon club au niveau des clubs de Toronto et des régions avoisinantes. Depuis 2010, le taekwondo m'a apporté du 'fitness' et de la confiance en moi-même. J'aimerais ouvrir un club à Toronto même. John Huh, d'origine coréenne et Maître de taekwondo de mon club, m'y aidera " précise Khadija Allymeeah qui est également étudiante à l'Université dans le domaine linguistique et de la psychologie au Canada.

A noter que la taekwondoïste était de passage à Maurice pour ses fiançailles avec Zainudeen Jeeawody. Mais avant de repartir fin mai pour le Canada, à Stouffville, elle a tenu à s'entraîner avec le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, lequel ne tarit pas d'éloges pour elle. " C'est la deuxième visite de Khadija Allymeeah à Maurice. Elle était ici en 2019. Connaissant ses parents et son oncle, je suis très proche de sa famille. Avant qu'elle ne passe son examen pour le 4e Dan, elle m'avait envoyé - sur les réseaux sociaux -des vidéos de ses poomsae. J'avais estimé qu'elle les avait bien exécutés et qu'elle n'aurait aucune difficulté à réussir son passage de grade au Canada. Au final, elle a obtenu son 4e Dan. Elle l'a amplement mérité " concède le pionnier du taekwondo mauricien.

Supervisant un entraînement de Khadija Allymeeah au dojan de Grande Rivière Nord-Ouest, Mario Hung Wai Wing a trouvé que la Canadienne pouvait se parfaire au niveau technique. Lui refaisant faire plusieurs fois des poomsae, il croit qu'elle peut aller plus loin encore dans son parcours. " Venant d'acquérir son 4e Dan, elle ne peut avoir un 5e Dan tout de suite, car normalement, il faut quatre ans et demi pour passer au grade supérieur. Mais si elle prend part à une compétition de 'Pan-América' (qui va de l'Amérique du Nord jusqu'en Argentine), elle pourra - selon les règlements internationaux - totaliser 50% des points pour l'obtention d'une ceinture noire 5e Dan " déclare Mario Hung Wai Wing.

C'est pourquoi Mario Hung Wai Wing encourage Khadija Allymeeah à continuer la pratique du taekwondo. " Il faut qu'elle qu'elle continue. Peu d'élèves arrivent au 4e Dan à 22 ans. Elle est encore jeune et elle a une grande marge de progression devant elle " conclut-il.