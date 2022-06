Egypte: La ministre du Plan salue le rôle de la BID dans le soutien de ses États membres pendant la pandémie de Coronavirus

L'accueil par l'Égypte des réunions de la Banque islamique de développement (BID) marque le rôle vital et effectif joué par la Banque dans le soutien au développement économique et social des États membres, a déclaré jeudi la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd.

Lors d'une allocution prononcée à la séance d'ouverture des Assemblées annuelles de la BID, avec la participation du premier ministre, Mostafa Madbouly, Mme El-Saïd a salué le rôle actif du Groupe de la BID dans le financement du commerce et la réactivité de ses différentes institutions, en particulier, dans la mobilisation des financements nécessaires pour les États membres face à une pandémie majeure telle que le coronavirus.

L'Égypte est fière d'avoir pris part à la création de la BID au début des années 70, qui est entrée en fonctions en 1975, a fait état Mme El-Saïd.

Mme El-Saïd a salué le modèle de développement global adopté par la BID dans la mise en œuvre de la stratégie de partenariat avec les États membres.

La Banque tient à associer toutes les parties prenantes du gouvernement, du secteur privé, des institutions de la société civile, des centres de recherche et des universités.

L'État égyptien a emboîté le pas à cette même approche collaborative, considérée comme la plus appropriée aux niveaux national, régional et mondial pour parvenir à un développement global et durable, a expliqué Mme El-Saïd.

L'Égypte est fière de la coopération fructueuse et du partenariat de développement avec le Groupe de la BID qui s'étend sur près de cinq décennies, a dit Mme El-Saïd.

La ministre du Plan a souligné que l'Egypte avait un portefeuille de coopération avec le Groupe de la Banque d'un montant d'environ 17 milliards de dollars jusqu'à fin mars, avec 367 projets.

Ce portefeuille comprend l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les transports, l'eau et l'assainissement, l'éducation, la santé, les finances, les technologies de l'information et d'autres domaines de développement multiples.