Togo: Elim CAN 2023 / Alaixys Romao (Togo) - " Nous sommes déçus de prendre ce but à la fin "

Alaixys Romao garde un goût amer de la fin du match de ce vendredi face à l'Eswatini. Le milieu de terrain du Togo s'est arrêté en zone mixte à l'issue du match nul (2-2).

Alors que les Togolais pensaient tenir une première victoire dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), le but égalisateur de l'Eswatini inscrit à la 95e minute a refroidit le stade de Kégué (Lomé). A la fin de la partie, Alaixys Romao qui a disputé toute la partie fait part de ses regrets.

" Oui nous sommes déçus de prendre ce but à la fin (du match). Après on a montré beaucoup de caractère et on a réussi à marquer ce deuxième but, pensant qu'on peut garder ce score. Mais sur une action un peu anodine, ils ont marqué ce deuxième but. On a montré quelque chose de positif et il faut s'accrocher sur ça. Il faut prendre le positif et continuer à travailler pour faire un bon résultat contre le Cap-Vert la semaine prochaine... Les jeunes joueurs ? Dans l'équipe tout le monde a fait un bon match. C'est vrai qu'on a encaissé deux buts, mais on a fait un match plutôt correct, mais on a manqué un peu de réussite " a confié le milieu de terrain de l'Ionikos Nikeas (Grèce).

