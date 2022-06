Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Les producteurs de café-cacao vont rendre hommage à Ouattara

C'est demain samedi 4 juin à la place Jean Paul II de Yamoussoukro que des organisations de producteurs de café-cacao vont rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara.

Pour donner les détails de cette grande cérémonie, le président du comité d'organisation (Pco), Koné Moussa, a organisé hier un point-presse, à l'hôtel Président de Yamoussoukro où il venait de terminer une réunion avec son staff.

" Nous sommes prêts à accueillir plus de 30 000 productrices et producteurs de café-cacao à Yamoussoukro ce samedi 4 juin 2022. Nous attendons tout le monde, même ceux qui n'ont pas reçu une invitation formelle. Ce grand rassemblement est important pour nous parce que nous voulons célébrer le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour le monde agricole. La mobilisation doit être exceptionnelle ", a rappelé Koné Moussa, par ailleurs président du Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire (Synap-CI).

" Nous voulons rendre hommage au chef de l'Etat parce qu'il a permis l'octroi d'une subvention de 17 milliards de F Cfa à la filière pour compenser les pertes enregistrées pour cause de coronavirus. Le président Ouattara a aussi fait maintenir le prix du kilogramme de cacao à 825 F Cfa malgré la crise et la baisse constante des prix sur le marché mondial. Tout comme son engagement à donner au moins 60% du prix Caf aux producteurs de cacao.

Il a pesé de tout son poids pour le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour conduire la mise en œuvre de la politique du prix plancher de vente du cacao. On n'oublie pas aussi le programme de l'industrialisation du secteur café-cacao initié par le gouvernement, susceptible d'améliorer la chaîne des valeurs et permettre ainsi aux producteurs d'avoir des revenus conséquents, afin d'améliorer leurs conditions de vie ", a-t-il justifié les raisons de cette cérémonie d'hommage. Qui, faut-il le rappeler, est placée sous le haut patronage du Premier ministre, Patrick Achi, sous la co-présidence du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et sous le parrainage du directeur général du Conseil du café-cacao, Koné Brahima Yves.