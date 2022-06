Maroc: Le Premier secrétaire de l'USFP, le Bureau politique et l' ensemble des Ittihadi(e)s adressent leurs félicitations à S.M le Roi et au Prince Moulay Rachid

A l'occasion de la naissance dans le foyer de SAR le Prince Moulay Rachid d'un nouveau-né que S.M le Roi Mohammed VI a baptisé du nom de Son Altesse le Prince Moulay Abdeslam, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, au nom des membres du Bureau politique et de tous les Ittihadi (e)s, présente ses félicitations les plus sincères et ses vœux les meilleurs à S.M le Roi, au Prince Moulay Rachid et à son épouse SAR la Princesse Lalla Oum Kaltoum.

A l'occasion de cet heureux évènement, l'ensemble des Ittihadi(e)s implorent le Très-Haut d'accorder santé et longue vie à S.M le Roi et de le combler en les Personnes de SAR le Prince Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Dieu l'Audient exauce les vœux de ceux qui L'implorent