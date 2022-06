Cote d'Ivoire: Basketball - La FIBB et la FFBB ensemble pour le développement du basket ivoirien

Le réchauffement des relations entre la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) et son homologue de la France. Dans le cadre du développement du basket ivoirien, les deux institutions ont formalisé, le vendredi 27 mai 2022, à Paris, leur coopération par la signature d'une convention. Un partenariat qui cadre parfaitement avec la vision du président Mahama Coulibaly de la FIBB qui fait de la formation un sacerdoce, la base de son action fédérale.

Car, avec cette convention, la Côte d'Ivoire bénéficiera de la formation de ses formateurs, de ses cadres techniques et administratifs. En sus, le partenariat est bénéfique à tout égard à la balle au panier en Côte d'Ivoire. "Cette convention nous facilitera l'intégration des athlètes à la double nationalité en équipe nationale de Côte d'Ivoire, et l'accession des pensionnaires du championnat ivoirien aux clubs français. Pour nous, c'est très important parce que la Côte d'Ivoire veut compter parmi les meilleures nations au niveau continental et mondial", a fait savoir le président Mahama Coulibaly. Ajoutant que ce partenariat est la résultante des échanges entre lui et son homologue Jean Pierre Siutat, lors des Rencontres internationales des grands événements sportifs (RIGES) 2022 tenues, en mai dernier à Abidjan.

A la maison du basket français, le président de la FIBB a été instruit sur l'organisation et les acquis de la Fédération française par Nabila Dekkiche (chargée de missions relations internationales du cabinet du président FFBB) et Alain Contensoux (directeur technique de la FFBB). Il ressort de ces rencontres que la FFBB est propriétaire d'un immeuble de 8 étages où exercent 140 agents, avec 700000 licenciés dont 280000 filles, le plus grand nombre de licenciés au monde, et fonctionne avec un budget de 38 millions d'euros financé principalement par les licences, l'Etat et les collectivités.