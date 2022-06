Cote d'Ivoire: Restructuration - Le RHDP poursuit sa mue en vue d'une efficacité redoutable

Qui veut voyager loin, ménage sa monture, dit l'adage. Le Rassemblement pour la démocratie et la paix (RHDP) qui entend demeurer la première force politique du pays a entrepris un vaste mouvement de restructuration en prélude aux élections à venir, notamment les élections municipales de l'année prochaine et la présidentielle de 2025.

Dans cette dynamique, le directoire chapeauté par le ministre d'Etat Gilbert Koné Kafana multiplie les rencontres en vue d'intensifier le processus de restructuration et surtout d'implantation sur le terrain. La dernière en date est la septième réunion tenue avant-hier à la rue Lepic (Cocody). Réunissant l'ensemble des membres de l'instance dirigeante du parti au pouvoir, elle a été consacrée, selon le communiqué final, à l'adoption des feuilles de route du délégué politique et du secrétaire départemental.

Ainsi, après un exposé pertinent du secrétaire national en charge de l'Organisation, de l'Implantation et des Adhésions, Hien Sié Yacouba, le directoire a approuvé les missions assignées aux deux responsables chargés de l'animation du parti à la base. "Nommé par la haute direction du parti, le délégué politique assure principalement une mission de supervision des intérêts du parti à l'échelle du département administratif. Dans ce cadre, le délégué politique aura à gérer des questions transversales. Il sera chargé des relations avec l'administration et des questions électorales. Il exercera ses missions en étroite collaboration avec les secrétaires départementaux.

Le délégué politique coordonne ainsi les activités des secrétaires départementaux de son territoire de compétence. Il veille ainsi à la bonne implantation du parti dans son département administratif. Il tient à la disposition du Directoire du parti un reporting trimestriel de l'animation et du fonctionnement des départements politiques qui sont dans le ressort de son Département Administratif ", indique le communiqué de la rencontre.

En effet, le parti dans son désir de maillage efficace et efficient du terrain a décidé de nommer des délégués politiques au niveau des départements administratifs pour veiller sur ses intérêts. De sorte que dans tous les départements du pays, il soit animé et vivant. Courroie de transmission entre la base et le sommet, le délégué politique nommé par la haute direction accomplira ses missions en étroite collaboration avec les secrétaires départementaux qui seront élus à la tête des départements politiques.

On le voit, le RHDP veut une fluidité dans son animation et dans la mise en œuvre de ses décisions. Cela passe nécessairement par des hommes et femmes capables de maintenir d'une part le lien entre le sommet et la base et d'une part la flamme militante sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui a certainement motivé la décision de nommer des délégués politiques. Et cette décision a le mérite de permettre au parti d'être présent dans toutes les contrées du pays et surtout d'être mieux organisé, mieux structuré afin de s'assurer une efficacité redoutable sur le front électoral.