Cote d'Ivoire: Littérature-Recueil de poème " Monologue " - Le Pr Coulibaly Lacina invite à une introspection

" La poésie, pour nous, est un champ de littéraire qui permet de vagabonder la mémoire dans la société pour synthétiser dans un codage, certaines formes de réalités et sans limite. Lorsque nous écrivons un poème, ce n'est jamais une construction savante c'est juste profiter d'un instant de distraction de la matière grise sur tout ce que nous accouchons".

C'est par ces mots que le professeur Coulibaly Lacina, président de l'Université polytechnique de Man, a planté le décor de la cérémonie de dédicace de son second recueil de poèmes intitulé " Monologue ", le 27 mai dernier dans l'amphithéâtre " Alassane Ouattara " de cet établissement d'enseignement supérieur. Préfacé par le journaliste-écrivain, Venance Konan, le président Coulibaly Lacina, à travers cette dédicace, veut, à sa façon, s'exposer à la critique littéraire des professionnels de la littérature puisque lui-même est scientifique. "La poésie est une fenêtre pour se libérer à travers les mots. Le message du critique qui essaie d'améliorer ce qui peut être amélioré.

Soyons tous des fous pour une belle construction de notre pays ", a-t-il indiqué. " Monologue ", un recueil de 35 textes regroupés en 23 poèmes dont les premiers écrits sont une magnifique dédicace de l'auteur de type générique à l'endroit de sa défunte mère et de ses deux frères décédés. Avec cet ouvrage, le professeur Coulibaly Lacina, enseignant de son état, remet en cause le cloisonnement des sciences et des arts, la séparation du pragmatisme de la technique et de l'esthétique qui invite au pire ravissement. L'auteur de " Monologue " tisse, au fil de sa poésie, une causerie de lui à lui-même sur le mode de l'introspection.

Aussi, le recueil met en évidence les vertus du travail de la fourmi besogneuse, de l'amour, de la folie du fou qui n'est pas fou, la culture ivoirienne. En tout cas, c'est un véritable condensé de beau, de vrai et d'esthétisme. Aux lecteurs qui vont humer les fleurs du jardin du désormais professeur poète, ce recueil a révélé la fureur de sa plume et donne à notre pays un écrivain. C'est un véritable dialogue avec les lecteurs qui représentent chacun dans tout le monde et le futur inconnu. Ces poèmes sont habillés de rimes de métaphores, anaphores et de figures de style purement dissimulées avec art.