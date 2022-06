Algérie: Coupe d'Algérie VTT de descente - Les vététistes du club CSG Dar El Beida dominent

Oran — Les vététiste du club CSG Dar El Beida ont dominé la 4ème manche de la coupe d'Algérie 2022 de VTT dans la spécialité " Downhill" (descente), disputée sur un circuit de 2,5 kilomètres au Parc naturel El Meddad de Theniet El Had, dans la wilaya de Tissemssilt.

Les vététistes du club Sports de Glisse de Dar El Beida ont occupé les trois premières places du podium grâce à Bouchachia Chouaib, vainqueur de la course devant ces deux co-équipiers Mohamed Naâmaoui et Adjerid Imad.

Cette compétition de deux jours, organisée par le club de Theniet El Had de VTT, en collaboration avec la fédération algérienne de cyclisme, a enregistré la participation de plus de 30 coureurs de 17 ans et plus représentant d'une dizaine de clubs de cyclisme du pays.

Cette compétition de la Coupe VTT est composée de six manches dont la cinquième aura lieu le mois de septembre à Cherchell et la sixième et dernière manche est prévue dans la forêt de Baïnem (Alger), en novembre prochain.