Algérie: Le rôle des projets des micro-entreprises dans le développement local mis en avant

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat a mis en avant le "grand" rôle que jouent les projets des micro-entreprises dans le développement local, appelant l'ensemble des groupes économiques nationaux, publics et privés, à prendre en compte les projets de ces entreprises, a indiqué samedi un communiqué du ministère délégué.

Dans son allocution d'ouverture de la 2e édition du programme "Challenge des micro-entreprises", M. Diafat a souligné que ce programme est "une première étape qui permet à tous les jeunes algériens porteurs de projets de mettre en exergue leurs capacités et leurs créativités dans divers domaines, à travers des projets et des inventions à même de contribuer au développement du tissu économique national, leurs produits étant très demandés sur le marché national et à moindre coût", ajoute la même source.

Il a salué les trois projets présentés lors d'un programme télévisé, précisant que ces derniers "ont démontré les grandes potentialités dont disposent les porteurs de projets pour la création de leurs micro-entreprises".

L'intervention du ministre délégué est intervenue dans le cadre de la 2e édition de ce programme produit par la télévision algérienne et qui a été diffusé jeudi soir sur A3 et TV6.

Le programme a présenté trois (3) inventions. Il s'agit d'un robot anti-incendie, une chaise électrique pour handicapés et une machine industrielle pour la sculpture sur bois et sur forex.

Ont assisté à ce programme, le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed, des représentants du Parlement et de départements ministériels, des organisations patronales, les directeurs généraux des banques publiques et des caisses de sécurité sociale ainsi que les responsables de groupes et d'entreprises économiques publiques et privées, selon le communiqué.

Dans leurs interventions, les invités du programme ont "salué tous les projets présentés", selon la même source, citant le Président Directeur-Général de Naftal qui a invité l'inventeur du robot anti-incendie à "se rapprocher de ses services afin d'examiner la possibilité d'acquérir ce robot pour l'utiliser dans les interventions des agents de Naftal en cas d'incendie au niveau des centres de stockage ou des stations de services".

Le directeur général de l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), a appelé, pour sa part, le propriétaire du troisième projet, à savoir la fabrication de chaises électriques pour personnes handicapés moteurs, "à participer aux appels d'offres lancés par l'ONAAPH".

En ce qui concerne le développeur de la machine industrielle de sculpture sur bois et Forex financé par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), le représentant des services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, et chargé de la gestion de l'ANADE, Mohamed Cherif Bouziane, a affirmé que "le propriétaire de cette micro-entreprise sera agréé comme fournisseur de l'agence pour soutenir le produit local et réduire l'acquisition de matériel importé", ajoute le communiqué.

En marge du programme "Challenge des micro-entreprises", une exposition a été organisée pour l'élite de robotique relevant de la micro-entreprise "Ossit" financée par l'ANADE, où les participants ont découvert des projets innovants pour les enfants de moins de 10 ans qui ont été formés à travers cette micro-entreprise.

Cette micro-entreprise bénéficiera du soutien de la Banque Nationale d'Algérie (BNA) pour sa contribution "importante" à la formation de la future génération d'inventeurs et d'innovateurs, selon la même source.