Algérie: La contribution de la société civile à l'édification de l'Algérie nouvelle mise en avant

Alger — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui a mis en avant, samedi à Alger, l'importance de la contribution de la société civile au "processus du développement national inclusif et à l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle aspire tout un chacun".

Supervisant les travaux de la 2e session du Conseil national de l'Observatoire, M. Hamzaoui a affirmé que la société civile était "une véritable force, eu égard au rôle essentiel qu'elle peut jouer et à son implication dans diverses questions servant aussi bien le citoyen que le pays".

Dans ce contexte, il a passé en revue "le grand rôle" accompli par la société civile, en sa qualité de "force de proposition", sur la scène nationale pour réaliser "les réformes inclusives qu'a connues l'Algérie dans divers domaines cette dernière période", évoquant son rôle dans "la consécration des principes de la véritable démocratie et sa contribution à la réussite des différentes échéances électorales organisées par le pays".

Il a qualifié, à ce propos, la société civile de "soupape de sécurité face à tous ceux qui tentent de déstabiliser l'Algérie et d'entamer son unité nationale".

Plus explicite, M. Hamzaoui a abordé "les profondes réformes" opérées dans le pays à l'instar de "l'amendement de la Constitution et la consécration de la position de la société civile à travers la mise en place de l'ONSC, à l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Par ailleurs, M. Hamzaoui a invité la société civile à "participer en force" à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et à "s'engager pleinement dans cette démarche pour affirmer que la société civile reste attachée aux principes de la guerre de libération, de sa glorieuse histoire et des sacrifices des chouhada et moudjahidine".

A ce propos, il a annoncé le lancement "prochain" d'une plateforme numérique interactive au profit des associations, laquelle servira de "canal de communication et de cadre d'échange de vues et d'idées sur divers thèmes et questions liés au développement national".