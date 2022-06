Afrique: " UBA Africa Conversations " 2022 - Youssou Ndour invite les décideurs à écouter les jeunes du continent

" Les jeunes en Afrique se posent beaucoup de questions et nous devons les écouter et voir comment ensemble nous pouvons être une solution pour l'Afrique ", a déclaré la méga star Youssou Ndour, à la 4ème édition des UBA Africa Conversations annuelles qui a planché sur l'importance du reflet de la culture africaine dans les success stories internationales.

C'était à l'occasion de la célébration, le mardi 24 mai 2022, au Tony Elumelu Amphitheater de UBA House à Lagos, de la Journée de l'Afrique en commémoration de l'unité africaine.

Les UBA Africa Conversations ont été initiées en mai 2019 en tant qu'initiative phare d'une série de célébrations dans le cadre de la Journée de l'Afrique. Les échanges fournissent une plateforme permettant aux publics africains et mondiaux de se connecter avec les leaders d'opinion mondiaux dans les secteurs privé et public, dans leurs efforts sur le continent, dans une quête pour changer le récit sur l'Afrique de la désolation à la réussite.

Le reflet la culture africaine dans les success stories internationales

L'édition de cette année avait pour thème " L'importance de refléter notre culture africaine dans les success stories internationales " et souligne l'énorme changement dans l'influence culturelle de l'Afrique - de l'Afrobeat aux films africains ; les grands labels de mode africains et les auteurs africains ; le divertissement et la culture. Le continent africain est en train de créer un impact positif à l'échelle mondiale.

Oliver Alawuba, directeur général adjoint de UBA, qui a invité les panélistes à l'événement, a déclaré que l'institution financière reste à l'avant-garde du soutien aux entreprises à travers le continent. " C'est à partir de l'Afrique qu'elle a été créée où elle a beaucoup investi. Nous sommes dans 20 pays africains et quatre pays en dehors du continent ". Et d'indiquer : " Notre objectif a toujours été de stimuler les investissements en Afrique, à travers des échanges comme celle-ci ".

C'est pourquoi, dira-t-il, nous avons réuni un panel riche et diversifié comprenant le légendaire musicien africain et auteur-compositeur, Youssou Madjiguène Ndour, qui a prononcé le discours d'ouverture de l'événement.

Parlant de la nécessité d'une collaboration pour faire avancer le continent, il a fait savoir que nous devons comprendre qu'il y a beaucoup à faire sur ce continent. Et d'ajouter que c'est ensemble que le continent va réussir.

Le haut-commissaire namibien au Nigeria, l'ambassadeur Humphrey Desmond Geiseb, s'est quant à lui pencher sur la manière dont la mondialisation a été bénéfique pour l'Afrique. " Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses sur l'Afrique qui ne sont pas connues. Je crois que la culture et les arts peuvent aider à les dévoiler au grand public ", a-t-il affirmé. Aussi a-t-il ajouté que l'incursion de la banque en tant qu'institution financière africaine aux États-Unis d'Amérique en est une illustration parfaite.

Steve Ayorinde, ancien commissaire au Tourisme de l'État de Lagos, qui a également participé au panel, a souligné que la libéralisation des médias et du contenu numérique contribue à améliorer le récit africain. " En tant qu'Africains, nous en sommes au point où personne ne peut plus dénigrer la culture africaine. En effet, il y a encore un fossé, mais nous sommes en train de le combler ", a-t-il déclaré.

Une créativité remarquable qui place le continent sur la carte du monde

Lydia Forson, actrice ghanéenne primée à l'African Movie Academy, qui s'est réjouie de la contribution de UBA pour changer le récit africain, a expliqué comment la culture africaine est maintenant plus largement acceptée dans le monde entier. " C'est formidable de voir une institution financière africaine être à l'avant-garde de la promotion de l'Afrique. Maintenant, le monde peut nous voir plus, parce que, nous avons commencé à raconter nos histoires nous-mêmes ", a-t-il soutenu.

De son côté, Kenneth Ize, jeune créateur de mode, a déclaré que le continent possède beaucoup de potentiel qui n'est pas encore exploité. " L'Afrique est notre maison, notre culture, et nous devons tout faire pour la préserver ", a-t-il déclaré.

Pour sa part la journaliste, Laila Salami-Johnson, qui a animé le panel a souligné que la créativité du continent est remarquable et la place sur la carte du monde.

Il faut noter que la journée de l'Afrique est célébrée toutes les années le 25 mai, depuis 1963, sur le continent africain et dans le monde entier.

Elle a été instituée par l'Organisation de l'unité africaine, pour célébrer l'unité, la diversité et la beauté de l'Afrique et de son peuple.

La United Bank for Africa, l'une des principales institutions de services financiers africaines, avec une présence panafricaine couvrant 20 pays africains et dans le monde entier aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en France, est pleinement engagée à unifier l'Afrique et continue d'être la figure de proue d'un récit axé sur le développement, la croissance et l'unité de l'Afrique.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d'affaires et points de contact client, dans 20 pays africains.

Avec une présence à New York, Londres, Paris et une licence d'exploitation à Dubaï, elle connecte les gens et les entreprises à travers l'Afrique. Et ce, par le biais de la vente au détail, la banque commerciale et d'entreprise, les paiements transfrontaliers innovants et les envois de fonds, le financement commercial et les services bancaires auxiliaires.