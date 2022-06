Cote d'Ivoire: Fête des mères à kouto - Accueil chaleureux et enthousiaste pour la première dame à son arrivée

Les populations de Korhogo et de la Bagoué ont réservé un accueil chaleureux à la Première Dame Dominique Ouattara, le vendredi 3 juin 2022. L'épouse du Chef de l'Etat est dans la région pour prendre part à la célébration des femmes de la Bagoué à l'occasion de la fête des mères, le samedi 4 juin 2022 au stade municipal de Kouto.

À son arrivée, à Korhogo, la Première Dame a été accueillie à l'aéroport de la cité du Poro par les autorités préfectorales, communales et les populations sorties en grand nombre. Plus d'une quinzaine de cars de transports et des centaines de motocyclistes étaient mobilisées pour rendre effectivement mémorable l'accueil de l'épouse du Chef de l'Etat.

C'est à 14 h 40 mn que le gruman présidentiel immatriculé : "TU-VAE " estampillé de l'armoirie et du drapeau national transportant la Première Dame, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Korhogo. Au bas de l'échelle de coupée, les autorités de la ville et des populations venues en grand nombre pour réserver cet accueil chaleureux à la Première Dame. Après les civilités, le cortège de Madame Dominique Ouattara s'est ébranlé en direction de la ville de Kouto située à près de 130 km de la capitale du Poro. Tout au long du parcours, les populations sont sorties systématiquement pour voir passer le cortège.

Mobilisation extraordinaire à l'étape de Boundiali. Madame Mariatou Koné, Ministre de l'Education Nationale, par ailleurs, député-maire de la commune de Boundiali, à la tête d'une foule immense, a tenu à marquer cette étape d'une pierre blanche.

À Gbon et à Kolia, les autorités préfectorales, les élus et les cadres, ainsi que les chefs coutumiers et les populations massivement mobilisés tout au long du parcours ont accompagné l'épouse du Chef de l'Etat jusqu'à à Kouto où également, une mobilisation de jour de fête a été réservée à la First Lady.

" Je suis très heureuse d'être là chez mon neveu Bruno et chez ma fille Masseré. Donc je suis chez moi. L'accueil a été très enthousiaste. Ça nous a beaucoup touché ", s'est exprimée Madame Dominique Ouattara à son arrivée à Kouto.