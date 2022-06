Maroc: M. Chakib Benmoussa, invité lundi du Forum de la MAP

Rabat — Le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa, sera, lundi, l'invité du Forum de la MAP, qui se tiendra sous le thème "Quelle feuille de route pour une école publique de qualité ?".

Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l'occasion de débattre de plusieurs questions se rapportant notamment à la réforme et à la promotion de l'école publique marocaine et à l'amélioration du système éducatif national.

Lors du Forum de la MAP, un accent particulier sera ainsi mis sur les Concertations nationales en cours visant principalement à écouter tous les acteurs du système éducatif, dont les élèves et les enseignants, afin de partager leurs avis et suggestions pour une école de qualité, d'ouverture et d'égalité des chances.

Le Forum sera diffusé en direct sur M24 et RIM-Radio, la chaîne d'information en continu de la MAP et sa radio d'information, ainsi que via MAP-Live, sur le site web de l'Agence "mapexpress.ma" et son compte Facebook.

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d'actualité politique, économique, culturelle et sociale. Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons ainsi que des représentants des médias y sont conviés.