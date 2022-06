Ile Maurice: Au Champ de Mars - Colour My Fate impose sa loi

On prévoyait un duel entre Colour My Fate et Kamadeva dans l'épreuve phare de cette journée inaugurale sous l'égide de la People's Turf PLC Ltd, nouvel organisateur des courses à Maurice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'élève d'Amar Sewdyal s'est montré au-dessus du lot.

Malgré une ligne extérieure, Colour My Fate s'est emparé rapidement du commandement sous la monte énergique de José da Silva. Chase Maujean et Kamadeva n'ont pu que constater les dégâts par la suite.

Grâce au succès de Cloud Seeder dans l'épreuve d'ouverture, un pick-up ride pour Swapneel Rama, l'écurie Sewdyal a réalisé un joli doublé, émulant son début de saison 2021.

La belle série continue pour Remus. Même privée de son jockey fétiche Ivaldo Santana, la pépite de l'écurie Hurchund a aligné sa 5e victoire en autant de sorties au Champ de Mars avec un pillar to post sous la selle d'Akash Aucharuz.

Ce dernier a décidément porté chance à l'écurie Hurchund puisqu'il a également mené à bon port Gunston (7e course). Avec le succès de Culture Trip (Narang) dans la 3e course, c'est un joli triplé qui est tombé dans l'escarcelle du Mauricien pour cette journée inaugurale.

Le Brésilien José de Souza n'a pas tardé à trouver ses marques. Associé à Global Glory (2e course), le titulaire de l'écurie Mahadia a connu un début victorieux pour son nouvel employeur dans un joli style.

Finalement, la casaque de Jean-Michel Lee Shim a brillé par deux fois avec le doublé de Bernard Fayd'herbe, stable jockey de l'écurie Perdrau, qui s'est illustré sur Stageworld (5e course) et Courtroom Magic (8e course).