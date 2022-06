Afrique: Le Salon international de l'édition et du livre ouvre ses portes à Rabat

Le 27ème Salon international de l'édition et du livre (SIEL), organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a ouvert ses portes jeudi à Rabat.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, organisée en partenariat notamment avec la wilaya de Rabat-SaléKénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la commune de Rabat, s'est déroulée en présence d'André Azoulay, conseiller de SM le Roi, Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Aouatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Abdoulaye Diop, ministre sénégalais de la Culture et de la Communication et d'une pléiade d'ambassadeurs accrédités au Maroc.

L'ouverture de cette manifestation culturelle, où les littératures africaines sont mises à l'honneur, a été également marquée par la présence de Salem Bin Mohammed Al Malik, directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), de Mohamed Yacoubi, wali de la région de Rabat-SaléKénitra, de Rachid El Abdi, président du Conseil régional Rabat-Salé-Kénitra et d'Asmaa Rhlalou, maire de Rabat.

A cette occasion, les participants ont visité plusieurs espaces d'exposition, notamment les pavillons Afrique, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, des institutions présentes à cette exposition, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du ministère public et du Conseil national des droits de l'homme.

La première tournée des participants a été aussi l'occasion d'explorer les pavillons du Conseil économique, social et environnemental, de l'Institut Royal de la culture amazighe, de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, de l'ISESCO et ceux du Sultanat d'Oman, de la France, de l'Espagne et de l'Amérique latine, entre autres.

La mise à l'honneur des littératures africaines au cours de cette édition constitue l'occasion de consacrer la politique de coopération Sud-Sud prônée par le Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a souligné M. Bensaid dans une déclaration à la presse.

A cet égard, le ministre a mis l'accent sur le "pouvoir de la culture" dans le rapprochement entre les cultures africaines et l'éclairage de l'histoire des pays africains et de leurs peuples, ajoutant que cet évènement se veut également l'occasion de promouvoir la pratique de la lecture auprès des jeunes et moins jeunes.

L'organisation à Rabat de la 27ème édition de cet événement, du 3 au 12 juin, constitue une consécration pour cette ville en tant que capitale culturelle du Royaume, capitale africaine de la culture et capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2022.

Le choix des littératures africaines comme invité d'honneur du 27ème SIEL reflète les liens multidimensionnels entre la culture marocaine et les cultures des pays africains frères et s'inscrit dans le droit fil de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion de la coopération Sud-Sud.

Selon les organisateurs, cette manifestation est marquée par la participation de 712 exposants représentant 55 pays de par le monde. Un large éventail de publications sera présenté, reflétant une diversité et une richesse qui, en chiffres, atteint 100.000 titres.

Au programme, un menu culturel riche et varié, avec six espaces de rencontres et de débats entre un grand nombre de professionnels ainsi que des créateurs, des écrivains et des chercheurs de divers domaines et horizons, issus du Maroc et du reste du monde.

Au côté des conférences, présentations des nouvelles parutions et soirées de poésie auxquelles vont participer 380 intervenants, d'autres activités auront lieu dont la remise du Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, du Prix des jeunes poètes et du Prix national de la lecture.

Diverses activités sont également prévues pour les enfants en matière pédagogique, artistique et scientifique.